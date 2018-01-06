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Türklere Schengen vizesini en kolay veren ülkeler

Türk vatandaşlarına Schengen vizesini en kolay, Akdeniz ülkeleri olan Yunanistan, İtalya, İspanya ve Portekiz veriyor.

Haber Merkezi | 06.01.2018 - 14:31..
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Ülkemiz insanlarının gezi tutkusu gün geçtikçe artıyor.
Son yıllarda da Avrupa ülkelerine seyahat oldukça popüler hale geldi. Özellikle kış mevsiminde bilet fiyatlarının da düşmesiyle gözler, çantanın bir gözünde unutulmuş pasaportları aradı.
Eğer bir AB ülkesine gidecekseniz, yolunuz öncelikle o ülkenin konsolosluğundan geçiyor.

BELGELERİNDE EKSİK YOKSA VİZE ELİNDE

Schengen vizesi almak için, gitmek istediğiniz ülkenin istediği belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlarsanız, yaklaşık 10 gün içinde vizeniz elinizde olur.

İşte en kolay Schengen vizesi alabileceğiniz ülkeler:

YUNANİSTAN

Zaman zaman uçaklarımız 'it dalaşı'na girse de Yunanistan, Türk vatandaşlarına en kolay vize veren ülkelerden.

Türklere Schengen vizesini en kolay veren ülkeler

İSPANYA

Dünyanın en fazla turist çeken ülkelerinden biri olan İspanya, içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizleri, turizm sayesinde atlatmak istiyor.
Yaptığınız vize başvurusundan büyük oranda olumlu sonuç alacağınızdan emin olabilirsiniz.

Türklere Schengen vizesini en kolay veren ülkeler

İTALYA

Türk vatandaşlarına Schengen vizesi verme konusunda eli en bonkör ülkelerden biri de İtalya. Vizenizi aldıktan sonra bu tarih kokan ülkede Roma, Venedik, Milano ve Palermo'ya uğramamazlık etmeyin.

Türklere Schengen vizesini en kolay veren ülkeler

PORTEKİZ

Diğer üç seçenekte de gördüğünüz üzere Akdeniz ülkeleri, Türk vatandaşlarına kolay vize veriyor. Bunlardan biri de Portekiz.

Türklere Schengen vizesini en kolay veren ülkeler

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