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Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

Hollanda'da sokakları sloganlarla inleten Türkler, polis saldırılarına karşı dik duruşlarından taviz vermedi.

12.03.2017 - 10:05
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Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

Türkiye ile Hollanda arasındaki gerilimin tırmanmasından sonra Rotterdam'da yaşayan Türkler sokaklara indi. Konsolosluğun önünde toplanan Türkler, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

KÖPEKLERLE SALDIRDILAR

Kalabalığı dağıtmak isteyen Hollanda polisi ise, cop ve köpeklerini kullandı. Türk vatandaşlarına köpeklerini saldırtan Hollanda polisleri, hak ettikleri cevabı da aldı.

HOLLANDA POLİSİNE TÜRK TEKMESİ

Tam donanımlı polislerin coplu/köpekli saldırılarına karşı dik duruşundan vazgeçmeyen Türkler, bazı polisleri tekmeledi.

Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

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