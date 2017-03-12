Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

Türkiye ile Hollanda arasındaki gerilimin tırmanmasından sonra Rotterdam'da yaşayan Türkler sokaklara indi. Konsolosluğun önünde toplanan Türkler, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.
KÖPEKLERLE SALDIRDILAR
Kalabalığı dağıtmak isteyen Hollanda polisi ise, cop ve köpeklerini kullandı. Türk vatandaşlarına köpeklerini saldırtan Hollanda polisleri, hak ettikleri cevabı da aldı.
HOLLANDA POLİSİNE TÜRK TEKMESİ
Tam donanımlı polislerin coplu/köpekli saldırılarına karşı dik duruşundan vazgeçmeyen Türkler, bazı polisleri tekmeledi.