Türkler gönderilen gemilerle İstanköy'den tahliye ediliyor

Deprem sonrası Dişişleri Bakanlığı'nın girişimi ile Kos Adası'nda bulunan 500'e yakın Türk gemiler ile tahliye edilmişti.

Bugün de adaya gelen 2 geminin Türkleri tahliye edeceği; adada bulunan Türk vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçmesi ya da Kos Gümrük Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiği belirtildi.

Türkleri tahliye edecek 2 gemi Kos'ta VİDEO

ÇAĞRI MERKEZİ KURULDU

İstanköy (Kos) Adası'ndan akşam saatlerinde hareket edecek olan gemilere binmek isteyen Türk vatandaşlarının 0 312 292 29 29 numaralı çağrı merkezini aramaları istendi.

HAYATINI KAYBEDEN TÜRK'ÜN AİLESİ DE ADADA

Depremde hayatını kaybeden Türkiye vatandaşı Sinan Kurtoğlu'nun ailesi de cenazeyi almak için adaya geldi. Ailenin, otopsi işlemlerinin yetişmesi halinde cenazeyi alarak aynı gemi ile dönecekleri öğrenildi. Cenazenin bugün teslim edilmemesi durumunda, bir geminin yarın cenazeyi almak için tekrar geleceği öğrenildi.