Türklerin sevdiği tatil ülkesi: Malta

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Bir yaz tatili söz konusuysa, orada Antalya, Kaş, Muğla, Fethiye, Çeşme vardır haliyle. Özellikle yurt dışından gelen yabancılar, bu tatil beldelerini pek bir seviyor. Peki Türklerin en sevdiği tatil ülkelerinden birinin Malta Adası olduğunu söylesek? Ülkemize 2.5 saat uzaklıkta olan bu ada ülkesi her yıl ciddi bir Türk nüfusu ağırlıyor. Malta tatilden yaşama, beklentilerin tümünü karşılayan bir seyahat rotası.

ADA ÜLKESİ

Belki de çoğumuz buranın ‘Avşa Adası’ gibi bir ada olduğunu düşünüyordur. Kimimizin nerede olduğundan bile haberi yok. Malta, düşünülenin aksine bir ada ülkesi; yani kendi bayrağı, dini ve dili var. 1964’te bağımsızlığını kazanan adada görmek isteyeceğiniz onlarca mekan var. Mesela bu manzara, neler göreceğinizi az çok anlatıyordur diye düşünüyorum...

ŞÖVALYE ADASI

Malta, Roma'nın ikiye bölünmesinden sonra, Doğu Roma İmparatorluğu'nun parçası oldu. Ada uzun yüzyıllar boyunca Haçlı şövalyeleri için üs haline geldi. Bu yüzden Malta Adası için Şövalye adası da deniyor. Zaten ülkenin öyle bir tarihi havası var ki, birazdan sokak arasından bir atlı çıkıp gelecek sanıyorsunuz.





TÜRKLER DE SEVİYOR

Maltalı insanlar dışında ülkede karma bir turist yığını var. Yani her adımda farklı bir dil duymanız mümkün. Üstüne bir de dil okullarının yoğunluğu eklenince, ada neredeyse tamamen uluslararası bir yaşam alanı olmuş. Korelisinden İtalyanına, Çinlisinden Almanına birçok medeniyetten insan bir arada yaşıyor. Türklerin de Malta'da hatrı sayılır bir nüfusu var. Gerek İngilizce dil okulları için, gerek çalışmak veya tatil için buradalar.





ŞEHİR MERKEZİNE MAKSİMUM UZAKLIK 50 KM

Ülke; Malta, Gozo ve Comino adında üçü büyük olmak üzere 7 adaya sahip. Büyük dediysem, yüzölçümü olarak dünyanın en küçük ülkeleri arasında 10. sırada yer alan bir yerden bahsediyoruz. Gitmek istediğiniz herhangi bir yere maksimum uzaklık 50 kilometre. Güzel kısmı ise, adanın neresinde olursanız olun, denize en fazla 10-15 dakika uzaklıkta olmanız.

MARSAXLOKK KASABASI

Ülkenin balıkçılıkta büyük bir gelir kaynağı olan Marsaxlokk bir kasaba ama dünya tatlısı bir kasaba. Özellikle deniz ürünleri aşığı iseniz, Malta’da gezilecek yerlerin başında gelen Marsaxlokk balıkçı kasabasını ziyaret etmeden dönmeyin.

MALTA’YA NE ZAMAN GİDİLİR?

Diğer Avrupa ülkelerinin aksine, Malta Adası genel olarak sıcak. Bu durum Malta’nın yılın neredeyse her ayı turist ihtiyacını karşılıyor. Adanın en hareketli olduğu aylar Temmuz, Ağustos ve Eylül. Kış aylarında yağmur ve rüzgar etkili olsa da, yılın büyük bir bölümü sıcak geçiyor. Akşamları sahil kesimleri serin olur ama çok üşütmez.





ADADA NELER YAPABİLİRİM?

Kiminiz ‘’Küçüçük adada en fazla ne yapılabilir?’’ diye soruyor olabilir. Öyleyse gelin bakalım Malta’da neler yapabiliriz?

GOZO ADASI

Ülkede yerleşik hayatın en aktif olduğu ada Malta olsa da, bunun dışında Miami sahillerini aratmayan iki adası daha var: Gozo ve Comino.

AZURE WİNDOW ÇÖKTÜ

Geçen sene hepimiz haber sitelerinde bir haber gördük: Azure Window çöktü! Gozo adasında bulunan kemer, denize doğru açılan bir pencereydi. Bu dev kayalık, geçen sene Akdeniz’de meydana gelen fırtınanın etkisiyle denizin derinliklerinde kayboldu.

Çoğu insan sırf bu pencereyi görmek için Gozo Adası’na akın ediyordu. Yani bizim Boğaziçi Köprüsü’nün yıkılması gibi bir şey düşünün. Gozo, Malta'nın vazgeçilmez bir turist beldesi olsa da, şimdilerde adanın doğal havuzlarında yüzüp, dalış yapmak için gidiliyor; pek bir esprisi kalmadı.

MALTA’NIN MİAMİ’Sİ: COMİNO

Gelelim Comino Adası’na. Burası için ülkenin en güzel ve en zengin adası desek yanlış olmaz. Malta’dan Comino adasına geldiğinizde, keyifli bir yolculuk sonrası karşınıza çıkacak üç şey; deniz, kum ve güneş.

Hayatınızda hiç görmediniz kadar berrak bir su ve bembeyaz bir sahil düşünün. Üstelik dev kayalardan serin sulara atlayabileceğiniz onlarca kayalık alan var. Şu güzelim adada geniş bir beach olmadığı için hafta sonları küçücük alanlarda insan yığını oluyor, hafta içini tercih etmenizi öneririm.





ADADA 400 ADET KİLİSE VAR

Malta’da 400 adet kilise olduğu söylenir ve bunların en görkemlisi şüphesiz Valetta’nın ortasında, şövalyelerin Büyük Üstadlar Sarayı‘nın yanındaki St John Katedrali.





ŞÖVALYELER SARAYI

Şehirde yükselen önemli yapılardan biri de Şövalyeler Sarayı.Zırh, silah, flama, top, mızrak, kalkan gibi aletlerin sergilendiği 5 bin parçalık koleksiyonun Malta tarihi için önemi büyük. Saray’da dikkat çeken önemli eserler arasında Osmanlı kuşatmasını anlatan tablolar var.





PLANLANARAK İNŞA EDİLEN İLK ŞEHİR: VALETTA

Malta’nın en az güzel sahilleri kadar, tarihi zenginlikleri de dikkat çekiyor. Ülkenin başkenti Valetta. Çok uzağınızda değil, Malta adasının hemen karşısında.

TAŞ MİMARİNİN MERKEZİ

Yılların zarar veremediği mimari yapısıyla büyüleneceksiniz. Burası Avrupa’da planlanarak inşa edilen ilk şehir olma özelliği taşıyor. Taş evlerin birbiriyle olan uyumu, Paris’i aratmayan dar sokakları ve ünlü gün batımıyla turistlerin gözdesi.

OLD TOWN: MDİNA

Temel Reis’in evini ziyaret edebileceğiniz Popeye Village köyü ve tarihi görselliğine tutulacağınız Mdina da görülesi yerlerden. Popeye Village için güzel fotoğraflık yer diyebilirim ama eski başkent Mdina'nın şaheserleri arasında gezmeniz, mutlaka görmeniz gerekiyor; bayılacaksınız.

KIRMIZI KUMSAL

Malta’daki Mellieha Bay, Golden Bay, Paradise ve kırmızı kum sahiliyle Ramla-Hamla ülkenin en güzel kumsalları diyebiliriz ama Malta Adası’nda öyle bir mekan var ki, sadece burayı görmek için gelen onlarca insan tanıyorum.

CAFE DEL MARE

Eğlence amaçlı en çok tercih edilen bölge Paceville adında bir sokak, daha çok öğrenci işi. Kaliteli bir akşam için ise istisnasız oyum Cafe Del Mare'a. Malta Adası’nın kuzeyinde bulunan yere otel mi desek, restoran mı desek, gece kulübü mü desek bilemedim. Çünkü burada her şeyi bir arada görmeniz mümkün. Denizle bütünleşen büyük bir yüzme havuzu ve gün batımı eşliğinde yemek yiyebilir, ardından ünlü dj partileri ile geceye devam edebilirsiniz.

MALTA’DA BİLMENİZ GEREKENLER LİSTESİ

- Malta’da trafik soldan ilerler.

- Neredeyse hiç ormanlık alan yoktur, kurak topraklara sahiptir.

TAKSİMETRE YOK, PAZARLIK VAR

- Taksilerde taksimetre kullanılmaz, pazarlık yapacaksınız.

- 1964 yılından beri bağımsız olan ülke bir Avrupa ülkesidir ve Shengen Vizesi geçerlidir.

- Para birimi olarak 2008’den beri euro kullanılmakta.

- Kurak topraklar ithal ürün ihtiyacını artırdığından iki adet bibere dünyanın parasını ödeyebilirsiniz.

- Hemen hemen her sokakta bir kilise vardır ve pazar günleri dükkanların çoğu iş yapmaz.

KAYALIK SAHİLLER

- Akdeniz ülkesi olduğundan denizi oldukça tuzludur.

- Akdeniz yemek kültürüne sahip adanın en ünlü yiyeceği Pattizzi adında bir hamur işi.

- Her yerinde denize girmek mümkün olsa da, sahilleri genelde kayalıktır, bu yüzden şemsiye dikemezsiniz.

TREN- TRAMVAY YOK

- Otobüs, vapur ve taksi dışında toplu taşıma aracı yok.

- Paceville sokağında hırsız çeteleri var, dikkatli olun.

İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

Dil okullarının uygun fiyatlara eğitim vermesinden dolayı ülkede ciddi bir öğrenci nüfusu mevcut. Farklı ülkelerden gelen birçok öğrenci buradaki okullarda İngilizce eğitimi görüyor. Malta'da su döngüsü gibi bir öğrenci sirkülasyonu var. Yılın her ayı yeni insanlar gelip, gidiyor. Aslında güzel olan da bu; uluslararası bir nüfus sunuyor.

FARKLI BİR TECRÜBE EDİNİN

Dünyanın dört bir yanından gelen insanları bir arada bulup, tanışma fırsatı yakalamak her zaman mümkün olmaz. Hazır fırsatınız varken, bu küçük adada unutamayacağınız kadar büyük tecrübeler edinin.

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