Türkmen genci tehdit eden adam yakalandı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde kimliği belirsiz kişi, konuşmasından mülteci olduğu anlaşılan genci otomobilinde ‘Seni nasıl öldüreyim?’ diye tehdit etti.

Binlerce kişi tarafından paylaşılarak tepki gösterilen görüntülerle ilgili bazı sosyal medya kullanıcıları da durumu cumhuriyet savcılıklarına bildirdi.

POLİSİN TİTİZ ÇALIŞMASIYLA YAKALANDI

Sosyal medyadaki görüntüye Yalova Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü de duyarsız kalmadı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi, yapılan titiz çalışma ile Yalova’nın Altınova İlçesi’nde Afgan uyruklu olduğu belirlenen Hüdaverdi Roz Muhammed ile görüntüleri çeken A.A.’ya ulaştı.

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EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, görüntülerin Yalova’da kaydedildiğinin tespitinden sonra gece boyunca detaylı ve titiz bir çalışma yürütüldüğü belirtilerek, “Yapılan çalışma ile A.A. isimli şahıs Altınova İlçesi’nde yakalanmıştır. Şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirilmiş ve gerekli adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

ŞAKA AMAÇLI ÇEKMİŞ

Videoyu çektiği tespit edilen A.A. verdiği ilk ifadesinde videoyu şaka amaçlı çektiğini, Afgan uyruklu genci ise Altınova İlçesi’ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinde çalıştırdığını söyledi. Adının Hüdaverdi Roz Muhammed olduğu belirlenen 20 yaşındaki genç ise Türkiye’ye kaçak giriş yaptığını, kimlik ve pasaportunun olmadığını söylediği öğrenildi.

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