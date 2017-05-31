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Türkmen genci tehdit eden adam yakalandı

Yalova'da çekilen görüntülerden, Türkmen genci ölümle tehdit edip, parasını alan 33 yaşındaki A.A., gözaltına alındı.

31.05.2017 - 19:02
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Türkmen genci tehdit eden adam yakalandı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde kimliği belirsiz kişi, konuşmasından mülteci olduğu anlaşılan genci otomobilinde ‘Seni nasıl öldüreyim?’ diye tehdit etti.

Binlerce kişi tarafından paylaşılarak tepki gösterilen görüntülerle ilgili bazı sosyal medya kullanıcıları da  durumu cumhuriyet savcılıklarına bildirdi.

POLİSİN TİTİZ ÇALIŞMASIYLA YAKALANDI

Sosyal medyadaki görüntüye Yalova Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü de duyarsız kalmadı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi, yapılan titiz çalışma ile Yalova’nın Altınova İlçesi’nde Afgan uyruklu olduğu belirlenen Hüdaverdi Roz Muhammed ile görüntüleri çeken A.A.’ya ulaştı.

Türkmen genci seni öldürürüm diye tehdit eden adam VİDEO

Türkmen genci tehdit eden adam yakalandı

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, görüntülerin Yalova’da kaydedildiğinin tespitinden sonra gece boyunca detaylı ve titiz bir çalışma yürütüldüğü belirtilerek, “Yapılan çalışma ile A.A. isimli şahıs Altınova İlçesi’nde yakalanmıştır. Şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirilmiş ve gerekli adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

Türkmen genci tehdit eden adam yakalandı

ŞAKA AMAÇLI ÇEKMİŞ

Videoyu çektiği tespit edilen A.A.  verdiği ilk ifadesinde videoyu şaka amaçlı çektiğini, Afgan uyruklu genci ise Altınova İlçesi’ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinde çalıştırdığını söyledi. Adının Hüdaverdi Roz Muhammed olduğu belirlenen 20 yaşındaki genç ise Türkiye’ye kaçak giriş yaptığını, kimlik ve pasaportunun olmadığını söylediği öğrenildi.

Türkmen genci tehdit edenlerden sözde özür videosu VİDEO

Türkmen genci tehdit eden adam yakalandı

Türkmen genci tehdit eden adam yakalandı

Türkmen genci tehdit eden adam yakalandı

Türkmen genci tehdidin ardından sözde özür videosu geldi haberi

Türkmen genci tehdit eden adam yakalandı

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