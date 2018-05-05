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Türkmenistan'da sadece beyaz araç kullanılabilecek

Türkmenistan yönetiminin ülkede sadece beyaz renkli arabaların kalmasına karar verdiği belirtildi.

Haber Merkezi | 05.05.2018 - 12:01..
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Türkmen medyasında yer alan habere göre, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Şehir Günü'nün kutlandığı 25 Mayıs'a kadar şehirde sadece beyaz arabalar kalacak.

Beyazın, Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov'un en sevdiği renk olduğu hatırlatıldı.

BAŞKENT AŞKABAT'TA GEÇERLİYDİ

Aşkabat'ta yıl başından beri polis şehirde sadece beyaz renkli arabaların hareket etmesine izin veriyordu. Başkent sakinleri, sahip olduğu renkli arabalarını diğer bölgelere satmak zorunda kalmıştı. Ancak şimdi ‘renkli araba yasağı' tüm ülke için geçerli olmaya başladı.

ARABALARI BEYAZA BOYAMAYA BAŞLADILAR

Siyah ve renkli araçların ‘yasaklanması' nedeniyle vatandaşlar arabalarını beyaza boyamaya başladı. Talepteki büyük artış yüzünden boyama hizmetinin fiyatında da sert yükselme yaşandı.

Ortalama boyama fiyatı şimdi 18 bin manat, yani 5 bin 143 dolar.

BEYAZ BOYA KITLIĞI YAŞANIYOR

Aşkabat'ta beyaz boya kıtlığı yaşanıyor. İki ay içerisinde, Birleşik Arap Emirlikleri yapımı 4.2 kiloluk boya kutusunun fiyatı 1.5 kat arttı. Boyama merkezleri, daha ucuz olan Çin yapımı boyaları da teklif ediyor.

Bir aracın boyanması yaklaşık 1 ay sürdüğü için şehirdeki tüm taksiciler işsiz bekliyor. Oysa büyük kısmı için taksicilik tek geçim kaynağı.

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