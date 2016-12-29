Türkmenler Kırkhan’a geri götürüldü

25-30’ar kişilik gruplar halinde, Telafer bölgesinden Suriye üzerinden Hatay’a yaya olarak gelen Türkmenler; gece gündüz, aç, susuz yürüyerek Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Hatay Yardımlaşma Derneği’ne (HAYAD) sığındı.

Burada ilk anda elbise, ayakkabı ve çamaşır verilen Türkmenler, banyo imkanı sağlanıp sıcak yemek ikram edildi.

YER BULAMADILAR

Hatay Valiliği ise sığınmacıları Kilis’teki konteyner kente yerleştirme kararı aldı. Sığınmacılar otobüslere bindirilerek Kilis’e doğru hareket etti. Ancak Türkmenler, Kilis’te yer olmadığı için tekrar Kırıkhan ilçesine getirildi.

Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü’nde 150 civarında sığınmacı parmak izi çalışması yapılarak kayıt altına alındı. İşlemleri bitenler Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülüyor. Sığınmacılar daha sonra Hatay’daki çeşitli kamplara yerleştirilecek.