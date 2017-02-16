Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın hazırladığı iddianameye giren bilgi ve görüntülere göre, Özel Kuvvetler Komutanlığında tabur komutanı olarak görev yapan Yarbay Eray Uçkun'un da aralarında bulunduğu 13 cuntacı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan 2 helikopterle saat 00.47'de TÜRKSAT'a geldi.

2 ÇALIŞANI ŞEHİT ETTİLER

Helikopterlerden nizamiye bölgesini ateş edilirken, TÜRKSAT çalışanlarını etkisiz hale getiren darbeciler, kendilerine direnen personelden Ali Karslı ve Ahmet Özsoy'u şehit etti.

Darbeciler, silah zoruyla uplink binasında alıkoydukları personelden yayını kesmesini istedi. TÜRKSAT çalışanları ise bazı yerel yayınlara müdahale etti ancak ulusal televizyonların yayınlara dokunmadı.

FETÖ'cülerin Türksat'ı bombaladığı anların yeni görüntüsü VİDEO

UÇAKLARLA VURDULAR

Yayınları kesmek için görevlendirilen FETÖ'cü mühendislerin de TÜRKSAT'a ulaşamaması üzerine darbeciler, ulusal yayınları kesmeyi başaramadı. Bunun üzerine darbeciler, TÜRKSAT'ın savaş uçakları tarafından vurulup yayınların engellemesine karar verdi.

TÜRKSAT'a giren darbeciler, kuruma ait araçlarla yerleşkeden ayrıldı. Akıncı Hava Üssü'nden havalanan F-16'lar TÜRKSAT'a saat 03.12 ve 03.20 arasında 4 bomba attı.

TÜRKSAT'ın Genel Müdürlük girişindeki güvenlik kamera görüntülere göre ilk bomba, saat 03.12'de üzerinde Türk bayrağı bulunan uydu anteninin yakınına isabet etti. İkinci bomba ise yaklaşık 2 dakika sonra atıldı.

Pilot Yüzbaşı Hüseyin Türk, daha sonra TÜRKSAT'a 2 bomba daha bıraktı.

HAKAN KARAKUŞ'UN BİLGİSİ DAHİLİNDE

Savcılık iddianamesine göre, bombalardan biri VSTA Binası Teleport TV yayın direktörü odasına isabet etti. Diğer üç bomba TKS 31, TKS 38 ve AK3 numaralı çanak çevresindeki alana düştü.

İddianamede, TÜRKSAT'ı bombalayan Yüzbaşı Hüseyin Türk'ün ifadesine de yer verildi. Bombaları kendisinin attığını kabul eden Türk, talimatları ise halen tutuklu bulunan Harekat Komutanı Ahmet Özçetin ve ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün damadı filo komutanı yarbay Hakan Karakuş'un bilgisi dahilinde, Ahmet Tosun'un telsizle verdiğini kaydetti.

Yayınları kesmek amacıyla görevlendirilen ekibin başındaki Yarbay Eray Uçkun ise ifadesinde, kendisine yayınların kesilmesi talimatı verildiğini, iki helikopterle TÜRKSAT'a gittiklerini söyledi.