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Turkstunt kazada hayatını kaybetti

Turkstunt lakabıyla tanınan Murat Erdoğan geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

DHA | 24.11.2017 - 20:03
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Motosiklet sürüş teknikleri eğitimi veren ve tek teker üzerinde yaptığı akrobatik hareketler nedeniyle "Turkstunt" lakabıyla tanınan Murat Erdoğan (37) dün akşam D100'de Ankara yönüne motosikletiyle ilerliyordu.

OTOMOBİL ARKADAN ÇARPTI

Kartal mevkiinde Murat Erdoğan'ın motosikletine arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan Erdoğan'a ilk müdahaleyi yoldan geçen bir doktor yaptı.

Turkstunt kazada hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri de Murat Erdoğan'a müdahalede bulundu. Ancak tüm müdahalelere rağmen Erdoğan hayatını kaybetti.

Turkstunt kazada hayatını kaybetti VİDEO

Turkstunt kazada hayatını kaybetti

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Volkan K. bir süre olay yerinde bekledikten sonra Erdoğan'ın hayatını kaybetmesi üzerine yanındaki arkadaşıyla birlikte kaçtı. Polis, kaçan sürücü ve yanındaki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Murat Erdoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin soruşturması sürüyor.

Turkstunt kazada hayatını kaybetti

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