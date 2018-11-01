Türkülerin anası Muzaffer Akgün Küçükçekmece’de anıldı

Türkiye’nin ilk Altın Plak ödüllü sanatçısı, türkülerin anası olarak anılan Muzaffer Akgün anma programına halk müziğinin efsane ismi Belkıs Akkale, TRT Sanatçısı Zafer Gündoğdu ve Muzaffer Akgün’ün kızı Feryal Korur da katıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Başak İkiz’in sunumuyla gerçekleşen programda, sanatçılar Muzaffer Akgün’ün en sevilen şarkılarını seslendirirken, duygusal anlar yaşadı.

''O BENİM İDOLÜMDÜ''

Belkıs Akkale ‘idolüm’ diyerek nitelendirdiği Muzaffer Akgün’le ilk karşılaşmasını şu sözlerle anlattı:

“Ben 4-5 yaşlarındayım. Annem babam terziydi. Sürekli türkü dinlerdi babam. Muzaffer Akgün çalardı radyoda. Ben onun türkülerini çok çabuk ezberlerdim. Benim ona olan sevdam küçücük yaşlarda başladı. Ünlü olduktan sonra onunla karşılaştım. İstanbul Televizyonu’nda bir programda onunla birlikte program yapacağımızı duydum. Ölüyordum heyecandan. Yolumu tayin eden Muzaffer Akgün ile bir araya gelecek olmam çok önemliydi benim için. Dizlerim titriyordu. Elimi tuttu, heyecanlanma dedi. Bende seni görünce heyecanlandım dedi. Çok mütevaziydi. O gün türkümü bile ustama olan saygımdan okuyamamıştım” dedi.

''NÖBETTEYİM''

Belkıs Akkale, sözlerini şöyle sürdürdü:“ Kültür ve sanat sevdalılarının bu salonu hınca hınç doldurduğunu görüyorum. Böyle dolu dolu bir salonda ustamızı anmak beni çok duygulandırdı. Vefanız için teşekkür ederim. Ben hiçbir şeye siyasi bakmam. Bizi birbirimize bağlayan şey değerlerimizdir. Ben türkülere hiçbir zaman ihanet etmedim. Ömrümün sonuna kadar ustalarımdan aldığım bayrağı taşıyacağım. Nöbetteyim” diye konuştu.

USTANIN ESERLERİ SESLENDİRİLDİ

Belkıs Akkale ve Zafer Gündoğdu usta ismin sesiyle bütünleşmiş “Geceler Yarim Oldu, Yine Gam Yükünün Kervanı Geldi, Deli Gönül Feryad Etme Boşuna, Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık, Adalardan Çıktım Yayan, Eledim Eledim” gibi pek çok türküyü Küçükçekmeceliler için seslendirdi.

Program sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden konuklara teşekkür ederek, çiçek takdim etti.





