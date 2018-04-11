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Türkyenice köyünde sadece 2 kişi yaşıyor

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı 15 haneli Türkyenice köyünde sadece, muhtar olan Mehmet Türkoğlu ve eşi Rahime Türkoğlu ikamet ediyor.

İHA | 11.04.2018 - 09:55..
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Kış aylarıyla beraber birçok kişinin göç ettiği köyde sessizlik hakim olurken, bazı evler ise harabeye dönmüş durumda. Üç dönemdir muhtar olan Mehmet Türkoğlu ve eşi ise, köyde her şeye rağmen yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

Elektriğin olduğu köyde, nüfus azlığından ise sular akmıyor. 4 yıl öncesine kadar 380 kişinin yaşadığı köyde, seçimlerde sadece 12 kişi oy kullanıyor.

Türkyenice köyünde sadece 2 kişi yaşıyor

"GURBETE GİDEN GERİ DÖNMEDİ"

70 yaşındaki köy muhtarı Mehmet Türkoğlu köyde kışları sadece eşiyle beraber kaldığını belirterek, "Evde eşimle beraber oturuyoruz. Dört sene önce 380 nüfusu vardı. Gurbete giden geri dönmedi. Dönenler de yaz dönemi gelip 3 ay, 5 ay kalıyorlar. 12'nci ayda gidiyorlar. Buradaki evler sahipleri var. Yaz ayları gelen çok oluyor.

Muhtarlık seçiminde 12 oy kullanıldı. Adayda bendim oylarını bana verdiler. Muhtarlığa devam ediyorum. Elimden geldiğince köyün ihtiyaçlarını da yapıyorum ama köyün nüfusu az olduğundan, suyumuzun az olduğundan köye de gelenler mağdur oluyor." dedi.

Türkyenice köyünde sadece 2 kişi yaşıyor

"SUYUMUZ YOK DİYE GELMİYORLAR"

Muhtarın eşi 62 yaşındaki Rahime Türkoğlu ise, "Bu köyde vakit geçiriyoruz. Başka yaptığımız bir şey yoktur. Eşimle beraber oturuyoruz, sobayı yakıyoruz, çay demleyip içiyoruz. Canımız sıkılıyor ama sıkılsa ne olacak ki, gelen yok. Kimse gelmiyor. Yazın baya gelen oluyor. Şimdi kimse yok. Köyde muhtarla benim. Suyumuz yok diye gelmiyorlar." diye konuştu.

Türkyenice köyünde sadece 2 kişi yaşıyor

Türkyenice köyünde sadece 2 kişi yaşıyor

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