TÜRSAB Başkanı: Turizmden 32 milyar dolar girdi bekliyoruz

2018 yılını turizm yılı ilan eden Türkiye'de, rakamlar bu beklentinin karşılanacağı yönünde sinyaller veriyor.

GEÇEN YILA ORANLA 32 MİLYAR DOLAR ARTIŞ VAR

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya turizmde geçen yıla oranla yüzde 30 artışın bulunduğunu gelir beklentisinin de 32 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti.

"EKONOMİK OPERASYON YAPILIYOR"

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Kur artışları, herhangi bir ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir. Türkiye'ye şu anda bir operasyon yapılıyor." dedi.

40 MİLYON TURİST HEDEFİ

Bağlıkaya, 40 milyon turist hedefinin yakalanacağını ifade ederken ekonomik operasyonun da üstesinden gelineceğne dikkat çekti.