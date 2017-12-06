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Turşu bidonunda gri cıva bulundu

Bayburt'ta polis, turşu bidonuna gizlenmiş cam şişe içinde bin 80 gram gri renkli cıva buldu.

AA | 06.12.2017 - 11:29..
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Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda A.S.'nin 3 Aralık'ta şehirlerarası otobüs terminalinden il dışına gri cıva sevk edeceği bilgisine ulaşıldı. Alınan istihbarat üzerine görevli ekiplerce takibe alınan A.S., otobüse bineceği sırada durduruldu.

Turşu bidonunda gri cıva bulundu

TURŞU BİDONUNDAN CİVA ÇIKTI

A.S.'nin üzerinde ve yanında bulunan çuval içerisinde yapılan aramada 5 litrelik turşu dolu bidon içerisinde gizlenmiş, ağzı kapalı ve bantlı kahverengi cam şişe içerisinde bin 80 gram ağırlığında gri renkli cıva ele geçirildi.

Turşu bidonunda gri cıva bulundu

Turşu bidonunda gri cıva bulundu

Gözaltına alınan A.S, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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