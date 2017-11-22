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Turunç yağı, literatüre girdi

Aydın'ın ürettilen turunç çekirdeği yağı, Gazi Üniversitesi'nde yapılan araştırmayla literatüre girdi.

22.11.2017 - 10:09
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Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde 'Mucit İş Adamları Platformu' üyesi Mehmet Şimşek'in ürettiği turunç çekirdeği yağı, Gazi Üniversitesi'nde yapılan araştırmayla literatürde yerini aldı.

Turunç yağı, literatüre girdi

ÇEKİRDEK YAĞA DÖNÜŞÜYOR

Aydın ve çevresinde çok miktarda üretilen turuncun çöplerde heba olması üzerine, değerinin arttırılması için araştırmalara başladıklarını anlatan Mucit İş Adamları Platformu üyesi ve endemik bitkiler araştırmacısı Mehmet Şimşek, turunç içerisinde çol miktarda bulunan çekirdeği, yağ haline dönüştürdüklerini söyledi.

Turunç yağı, literatüre girdi

Turunç yağı ile literatüre de girdiklerini söyleyen Şimşek, katma değer yaratma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle dedi:

"Tüm caddelerimizi süsleyen bu ürün sadece pidecilerimiz tarafından kullanılıyordu. Ağaçlarda kalanlar da yerlere dökülerek çöpe gidiyordu. Çekirdeğini yağ haline dönüştürdük. Turunç suyundan da konsantre elde ettik. Mükemmel bir içecek haline dönüştürdük. Zaten kabuğu da biliniyor. Üniversitenin çalışmaları sonucunda portakalgiller ailesinden daha fazla aroma içerdiği ortaya çıktı. Sabun ve krem hammaddesi dışında hem ağrılarda hem de cilt kremi olarak kullanılabilir."

Turunç yağı, literatüre girdi

"TURUNÇ HAK ETTİĞİ DEĞERİ ALACAK"

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Doç. Dr. Ufuk Koca Çalışkan başkanlığındaki ekibin yaklaşık 1 yıl süren çalışmaları sonunda uluslararası makale yayınladığını kaydeden Mehmet Şimşek, bu makalede de omega yönünden zengin bir içeriğe sahip turunç yağının bir ilaç hammaddesi olarak değerlendirilebileceğinin tespit edildiğini belirtti. Şimşek şunları söyledi:
"Üniversite araştırmasının ardından ürünümüzün tapusunu almış olduk. Bundan sonra her yerde caddeleri süsleyen turunç ağaçlarındaki turunçlar yerlere düşmeyecek, meyveler değerlendirilecek. Hatta katma değer elde edilerek ülkemize yüklü miktarda döviz girdisi sağlanmış olacak. Bundan sonra belediyelerimiz ile işbirliği yaparak yerlere dökülüp heba olan bu turunçları değerlendireceğiz. Bizim bu çalışmalarımız bir başlangıç. Gerek sivil toplum kuruluşlarımız ile gerekse üniversitelerimiz ile bu çalışmaların daha iyi bir yerlere getirilebileceğini düşünüyorum. Artık tüm familyaya adını veren turunç ürününü portakalı, limonu, greyfurtu, mandalinanın anası olan ve içerisinde de çok bol miktarda da çekirdek barındıran bu ürünü yani turuncu kutsal olarak addediyoruz. Hak ettiği yeri de bundan sonra alacak diye düşünüyoruz."

Şimşek, turunç yağından hazırlanan kremlerin kısa bir süre sonra eczanelerde satılmaya başlayacağını ekledi.

Turunç yağı, literatüre girdi

Turunç yağı, literatüre girdi

Turunç yağı, literatüre girdi

Turunç yağı, literatüre girdi

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