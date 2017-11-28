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Turuncu listede aranan terörist öldürüldü

Tunceli'deki operasyonda "aranan teröristler" listesinde turuncu kategoride yer alan "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıtaş öldürüldü.

AA | 28.11.2017 - 09:59..
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Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleri tarafından Pülümür kırsalında müşterek operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

TURUNCU LİSTEDE

Operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatılan açıklamada, teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın "aranan teröristler" listesinde turuncu kategoride aranan "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıtaş olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Turuncu listede aranan teröristlerin yakalanmasına yardımcı olanlara 600 bin liraya kadar ödül veriliyor. Sarıtaş'ın terör örgütün sözde Dersim saha özel güç sorumlusu olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Turuncu listede aranan terörist öldürüldü

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