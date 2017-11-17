taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.891
USD
3,8950
EURO
4,5878
ALTIN
160,52
PETR
61,8800

Turuncu ve gri listede aranan 2 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ta öldürülen teröristlerin turuncu ve gri listede arandığını açıkladı.

17.11.2017 - 17:13
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şırnak Bestler-Dereler kırsalında, icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin arananlar listesinde olduğu ortaya çıktı.

BİRİ TURUNCU DİĞERİ GRİ LİSTEDEYDİ

Teröristlerden birinin turuncu listede aranan Aze Malazgirt (K) Aslı Özkaya, diğerinin gri listede Herekol Heşet (K) Rahmi Ayhan isimli teröristlerin olduğu tespit edildi.

Turuncu ve gri listede aranan 2 terörist öldürüldü

4 MİLYON TL'LİK TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Geçen günlerde düzenlenen operasyonda da yine Bestler-Dereler'de PKK yöneticilerinden “Gülbahar” kod adlı Hülya Eroğlu ölü ele geçirilmişti. Eroğlu da kırmızı listede 4 milyon TL ödülle aranan teröristti.

İlginizi Çekebilir
Akıncı Üssü davasında sanıklardan çıkan ilginç not
Akıncı Üssü sanıklarının yargılandığı 10 Kasım'daki duruşmada sanıkların, birbirlerine not vermeye çalışırken yakalandığı ortaya çıktı.
Kıbrıs şehitlerine 54 yıl sonra cenaze töreni
Kıbrıs'ta, Rumlar tarafından 1963 yılında katledilen kayıp 3 şehit için cenaze töreni düzenlendi.
Evlerinden 10 torba çöp çıkan aileye yardım eli
Muş'ta ekipler, engelli anne ve kızının da yaşadığı evden 10 torba çöp çıkararak, burada temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Şıllık tatlısı coğrafi işaret oldu
Türkiye'nin önemli gastronomi kentlerinden Şanlıurfa'nın yöresel "şıllık" tatlısı, coğrafi işaret olarak tescillendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

283
Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

394
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı

NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı

111
Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

120
Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

123
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek

298
ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM