Turuncu ve gri listede aranan 2 terörist öldürüldü

Şırnak Bestler-Dereler kırsalında, icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin arananlar listesinde olduğu ortaya çıktı.

BİRİ TURUNCU DİĞERİ GRİ LİSTEDEYDİ

Teröristlerden birinin turuncu listede aranan Aze Malazgirt (K) Aslı Özkaya, diğerinin gri listede Herekol Heşet (K) Rahmi Ayhan isimli teröristlerin olduğu tespit edildi.

4 MİLYON TL'LİK TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Geçen günlerde düzenlenen operasyonda da yine Bestler-Dereler'de PKK yöneticilerinden “Gülbahar” kod adlı Hülya Eroğlu ölü ele geçirilmişti. Eroğlu da kırmızı listede 4 milyon TL ödülle aranan teröristti.