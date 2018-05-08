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TUS raporuna göre tıpta en çok tercih edilen alanlar

Tıpta uzmanlık sınavı değerlendirme raporuna göre, deri, zührevi hastalıklar, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, radyoloji, radyasyon onkolojisi ile göz hastalıkları en çok tercih edildi.

AA | 08.05.2018 - 15:12..
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TUS raporuna göre tıpta en çok tercih edilen alanlar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2017-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ilkbahar dönemini ele alan değerlendirme raporu yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde, sınavlara yönelik bu yılın beşinci değerlendirme raporu 2017-TUS ilkbahar dönemini ele alıyor.

Sınava giren adayların yaklaşık yüzde 90'ının uzmanlık öğrencisi olmadığı, yüzde 6'sının uzmanlık eğitimine devam ettiği, yüzde 2,5'inin bir uzmanlık alanına yerleştiği halde eğitimine başlamamış olduğu, yüzde 1'inin uzmanlık eğitimine devam etmekteyken istifa ettiği ve yüzde 0,5'inin de uzmanlık eğitimini tamamlamış adaylardan oluştuğu görüldü.

TUS raporuna göre tıpta en çok tercih edilen alanlar

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ TERCİH EDİLDİ

Sınava giren adayların 3 bin 196'sı tercih ettikleri bir uzmanlık alanına yerleştirilirken, bu adayların yaklaşık yüzde 26'sı Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerine, yüzde 74'ü ise üniversitelerin tıp fakültelerine yerleştirildi.

TUS raporuna göre tıpta en çok tercih edilen alanlar

TALEP EDİLEN BÖLÜMLER

2017-TUS ilkbahar dönemi sonucuna göre, adayların en yüksek puanla yerleştirildiği uzmanlık alanları, sırasıyla deri ve zührevi hastalıklar, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, radyoloji, radyasyon onkolojisi ile göz hastalıkları oldu.

Kalp ve damar cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk cerrahisi ve göğüs cerrahisi gibi cerrahi alanlara ise görece daha düşük puanlarla adaylar yerleştirildi.

TUS raporuna göre tıpta en çok tercih edilen alanlar

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