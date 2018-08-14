taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5693
Euro
7.49505
Altın
1194.723
Borsa
93711.69

TUS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Ağustos’ta düzenlenen TUS ve STS Tıp Doktorluğu temel soru kitapçığı, adayların erişimine açıldı.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 12:42..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Seviye Tespit Sınavı (STS) Tıp Doktorluğu 12 Ağustos’ta yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınava ait soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı.

CEVAP KAĞIDINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

10 GÜN SÜRE VERİLDİ

Adaylar, 14 Ağustos’tan itibaren 10 gün süreyle ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilir. Soruların yüzde 10’luk bölümü ise kamuoyunun erişimine açıldı.

TUS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

131
Sözcü gazetesine zam geldi

Sözcü gazetesine zam geldi

234
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot

675
Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

155
THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

0
Terörist cenazesinde polise saldırı

Terörist cenazesinde polise saldırı

356
Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüşecek

Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüşecek

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM