TUS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Seviye Tespit Sınavı (STS) Tıp Doktorluğu 12 Ağustos’ta yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınava ait soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı.

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10 GÜN SÜRE VERİLDİ

Adaylar, 14 Ağustos’tan itibaren 10 gün süreyle ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilir. Soruların yüzde 10’luk bölümü ise kamuoyunun erişimine açıldı.