TUS ve STS başvuruları başladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2018-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvurular başladı.
2018-TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (2018-TUS) KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
2018-TIP DOKTORLUĞU ALANINDA YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMA DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI (2018-STS TIP DOKTORLUĞU) KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
SINAV 12 AĞUSTOS'TA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavlarına başvurular, 5 Temmuz Perşembe gününe kadar elektronik ortamda yapılabilecek. Adaylar, sınav kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
Sınavlar, 12 Ağustos Pazar günü yapılacak.