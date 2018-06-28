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TUS ve STS başvuruları başladı

2018-TUS 2. Dönem ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları, 5 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

AA | 28.06.2018 - 14:47..
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  2. Eğitim

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2018-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvurular başladı.

2018-TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (2018-TUS) KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2018-TIP DOKTORLUĞU ALANINDA YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMA DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI (2018-STS TIP DOKTORLUĞU) KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

SINAV 12 AĞUSTOS'TA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavlarına başvurular, 5 Temmuz Perşembe gününe kadar elektronik ortamda yapılabilecek. Adaylar, sınav kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Sınavlar, 12 Ağustos Pazar günü yapılacak.

TUS ve STS başvuruları başladı

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