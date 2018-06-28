TUS ve STS başvuruları başladı

Fransız sokak sanatçısı Oakoak, sürücülerin yaya geçidinden geçerken daha dikkatli olmaları için eğlenceli çizimleriyle sokakları renklendirirken amacına da ulaşıyor.

Fenerbahçe'nin, Arsenal ile sözleşmesi sona eren Jack Wilshere'i İstanbul'a getirdiği, yıldız futbolcunun bugün stadı ve tesisleri gezdiği öğrenildi.

Protez tırnak modasında her şeyle karşılaştığınızı düşünüyorsanız, bir de azı dişlerini tırnaklara taşıyan bu videoyu izlemediniz demektir.

1 Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü Yurt dışı oylarının eklenmesinden sonra Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı 3'ten 2'ye indi.

2 Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları Külliye'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde başta OHAL olmak üzere önemli konular vardı.

3 Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde HDP'li Pervin Buldan'ı aradığı iddialarına yanıt verdi.

4 Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran'da yapılan seçimleri Erdoğan'ın kazanacağını bildiğini ifade etti. Bayrakçı, "Üzerimde çok büyük baskı vardı. Bunu açıklayamazdım" dedi.

5 Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar 24 Haziran sürecinde CHP'den baskı gördüğünü açıklayan Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayınlarda Erdoğan'ın kesinlikle kazanamayacağını söylüyordu.

6 Bitlis şehidinin intikamı alındı Bitlis'te PKK'lı bir grup terörist, Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'i şehit etmişti. Teröristlerden 10'u öldürülürken, kaçan terörist de bugün yakalandı.