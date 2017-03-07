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TUSAŞ'ın eski çalışanları FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınana 14 eski TUSAŞ çalışanı tutuklandı.

07.03.2017 - 15:41
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TUSAŞ'ın eski çalışanları FETÖ'den tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında müdür, mühendis ve teknisyenlerin de bulunduğu eski Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) çalışanı 27 kişiden 14'ü tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Batı Adliyesine getirildi.

13'ÜNE ADLİ KONTROL UYGULANACAK

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılar tutuklama talebiyle sulh ceza hakimlikliğine sevk edildi. Bu kapsamda hakimlik, 14 şüphelinin tutuklanmasına, 13'üne de adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen şüphelilerin, TUSAŞ tarafından tasarlanıp geliştirilen ATAK, ANKA ve HÜRKUŞ gibi milli savunma sanayi projelerinde görev aldıkları öğrenildi.

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