TÜSİAD, AKPM'nin Türkiye kararını eleştirdi

AKPM, 2004 yılında izleme sürecinden çıkardığı Türkiye'yi dün yapılan oylama sonucunda yeniden izleme sürecine aldı. Bir bağlayıcılığı olmasa da kararın Türkiye-AB ilişkilerine de olumsuz yansımaları olabileceği yorumları yapılmıştı.

"ÇOK OLUMSUZ BİR GELİŞME"

AKPM'nin kararı ile ilgili bir açıklama yapan TÜSİAD, söz konusu kararı "çok olumsuz bir gelişme" olarak nitelendirerek, "Avrupa standartlarında bir demokrasi, özgürlükler toplumu ve hukuk devleti olmak Türkiye'nin en önemli küresel rekabet gücü kaynağıdır. Dolayısıyla bu konumumuzu özenle korumalıyız. Diğer yandan, AKPM'nin 35 maddeden oluşan öneriler ile ilgili olarak, teröre karşı haklı bir mücadele vermekte olan Türkiye resmi makamları ile uzun ve kapsamlı bir istişarede ve nitelikli bir iletişimde bulunması daha doğru olurdu" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRATİK REFORMLAR VE AB SÜRECİMİZ İÇİN ATILANA DIMLARI DESTEKLİYORUZ"

Türkiye'nin 2004'te Avrupa Konseyi denetim sürecinden çıktığı ve akabinde AB Komisyonu tarafından "Kopenhag siyasal kriterlerine uyan ülke" olarak tanındığına işaret edilen açıklamada, "Bu sayede Türkiye'nin AB katılım süreci başlarken aynı zamanda ülkemiz, dış politikadan ekonomik ilişkilere ve sosyal kalkınmaya her alanda büyük atılımlar başarmıştır. Milli menfaatlerimiz açısından temel alanlar olarak gördüğümüz demokratik reformlar ve AB sürecimiz için TBMM ve hükümetimizin atacağı adımları bu anlayış çerçevesinde destekliyoruz" denildi.