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TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

CHP liderinin TÜSİAD'ı "hükümetten korkup konuşmamakla" eleştirdiği sözlerine yanıt geldi.

14.10.2017 - 10:44
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TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

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Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde iş çevreleri ve kanaat önderleriyle biraraya gelmek üzere ziyarette bulunduğu Denizli'de hükümetin dış politikasını eleştirdiği konuşmasında TÜSİAD'ı hedef alarak "hükümeti eleştirmemekle" suçlamış ve "TÜSİAD kimseyi ürkütmeden nasıl bir dil kullanacağı arayışında. İş dünyası daha cesur olmalı çünkü kaybedeceği bir şey yok. Zaten her şeyini kaybediyor” demişti.

TÜSİAD BAŞKANI YANIT VERDİ

CNN Türk'te Hakan Çelik'in programına katılan Erol Bilecik, canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi.

"ŞAŞIRDIM VE ÜZÜLDÜM"

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalara ben öncelikle çok şaşırdığımı söylemek zorundayım ve bir miktar da üzüldüm. TÜSİAD'ın toplam yapısına bir bakmak gerekir.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi VİDEO

"KILIÇDAROĞLU BİRAZ DAHA VERİLERİ ANALİZ EDEN YORUMLAR YAPMALI"

"Biraz daha verilere dayanan biraz daha verileri analiz eden bir analizden sonra bu yorumları yapmasını daha sağlıklı bulurdum.

TÜSİAD neredeyse bizler, yönetim kurulu üyelerimiz, teknik arkadaşlarımız, inanın toplam 365 gün içerisinde 200 gün civarında uzun yıllardır da böyle, muhtelif etkinliklerde her zaman ülke meselelerine dönük olarak, ticari müttefiklerimize dönük olarak, veya dünya meselelerinin iş dünyasına etkileri bakımından her zaman konuşmayı kendimize zaten borç biliriz.

"BUNLARI HER ZAMAN TEKRARLIYORUZ"

Daha fazla hukuk devleti olmak, daha fazla çağdaş demokrasi ile devam eden bir anlayışla ülke yönetilmesi, daha fazla insan hakları, daha fazla özgürlükler, bunları zaten her konuşmamızın ön tarafında inanın tekrarlamaktan da kendimizi çok da iyi hissettiğimiz noktada..

Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi gündemde ne kadar yoğun bir insan olduğunu en iyi bilenlerden biriyim. Ama bu noktada bir miktar belki de lafımız danışmanlarına olabilir.

TÜSİAD'ın hem söylemlerini, hem derecesini, hem bu anlamda sıklık noktasını sayın genel başkanın önüne daha fazla koyabilirler.

"BİZ AKIL VE MATEMATİĞE DİKKAT EDERİZ"

Biz bu noktada iki şeye dikkat ederiz. Birisi akıl diğeri matematik. Buna göre konuşuruz. Yani biz bu söylemleri yaparken aklın ve matematiğin ürünü olarak biz bunları ortaya koyarız."

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