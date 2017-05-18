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TÜSİAD Başkanı'ndan ekonominin geleceği için öneriler

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda konuşan Erol Bilecik, "Başarı hikayesini tazelemeye ihtiyacımız var" dedi.

18.05.2017 - 17:19
  1. Haberler
  2. Ekonomi
TÜSİAD Başkanı'ndan ekonominin geleceği için öneriler

tüsiad

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Önceki TÜSİAD başkanlarına kıyasla Türkiye için olumlu bir tablo çizen Bilecik, gençlerin önünün açılmasının gerektiğinin altını çizdi.

TÜSİAD Başkanı özetle şunları söyledi:

"BAŞARI HİKAYESİNİ TAZELEMELİYİZ"

-Artık seçim ortamının geride bırakılmasını umuyoruz.

-Başarı hikayesini tazelemeye ihtiyacımız var. Gençlerimizin önünü açacak adımları atmalıyız.

-Ekonomiye güven veren söylemlere ihtiyaç var. Yarın kutlanacak bayramın öznesi olan gençlerimizin önünü açmalı ve gerekli adımları atmalıyız.

-Sorunların kaynağına yönelik adımları atmalıyız.

-Ezberden uzak yaratıcılık odaklı bir felsefe benimsemeliyiz.

-Gençlerimizin işsizlik sarmalına girmemesi için eğitim ve işgücü arasındaki bağı güçlendirmeliyiz.

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