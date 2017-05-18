TÜSİAD Başkanı'ndan ekonominin geleceği için öneriler

ABD'de mezuniyet törenine katılan Trump medyayı eleştirdi. Ardından yerine oturuken İç Güvenlik Bakanı Kelly'nin yaptığı espri güldürdü.

Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Büyükelçiliği'nde gazetecilere Trump ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Trump'ın siyasi çalkantıları doların değerini düşürse de bu durum gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıyor.

7

Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

Bir kitap için röportaj veren Arda Turan, 'Hayatıma giren kadınları hep ben terk ettim' dedi.