TÜSİAD büyüme rakamlarından memnun

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Dünya Bankası'nın hazırladığı "Küresel Ekonomik Beklentiler Haziran 2017: Kırılgan Bir İyileşme" raporunun tanıtım konferansı sonrası basın mensuplarının büyümeye ilişkin sorularını cevapladı.

MEMNUN EDİCİ BİR GELİŞME

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdüğünü ifade eden Bilecik, bunun memnuniyet verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Beklentilerin üzerinde gelen büyüme rakamlarının tüm iş dünyasını sevindirdiğini belirten Bilecik, "İlk çeyrekte yüzde 5 büyüme haberini aldığımız zaman biz de iş dünyası olarak memnuniyet duyduk. Yalnız burada bizim için son derece güzel sürprizlerin de olduğu bazı alt kırılımlar var. Dört tane alt kırılım önemli. İhracatta yüzde 10,6 büyümenin gelmesi, hükümet harcamalarında büyümenin yüzde 9,4 olması, tüketimin yüzde 5,1 olması, yatırımların ise yüzde 2,2'de kalması…" değerlendirmesini yaptı.