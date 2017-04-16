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TÜSİAD: Türkiye için birlik ve reform zamanı

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) referandumun bitiş saatinde yazılı bir açıklamada bulundu.

16.04.2017 - 18:00
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TÜSİAD: Türkiye için birlik ve reform zamanı

TÜSİAD’dan yapılan açıklamada, Anayasada değişiklikler içeren kanun teklifinin halk oylamasının geride kaldığına işaret ederek şunları söyledi:

"ŞİMDİ VAKİT KAYBETMEDEN GELECEĞE BAKMANIN ZAMANI"

"Referandum sonucu hangi yönde olursa olsun, şimdi daha güçlü Türkiye için toplumsal dayanışma içerisinde olmanın ve vakit kaybetmeden geleceğe bakmanın zamanıdır."

Türkiye’nin yapısal sorunlarının dün olduğu gibi bugün de varlıklarını sürdürdüğü, bu sorunları çözmenin milli menfaatler doğrultusunda küresel ölçekte rekabetçi Türkiye’ye giden yolun anahtarı olduğuna değinilen açıklamada, “Türkiye için toplumsal özgürlük, çoğulculuk ve dayanışma içinde ilerleme zamanıdır. Ülkemizin önünde, devletimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve hükümetimizin odaklanmasını önerdiğimiz ve kararlılıkla destek olacağımız somut bir reform gündemi bulunmaktadır.” görüşü savunuldu.

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