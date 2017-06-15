TÜSİAD: Tutuklamalar algımızı kötü etkiliyor

Kuruluşun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde;

"Türkiye’nin siyaset ve ekonomi alanında dünyada sergilediği gücün en etkin kaynakları, demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler toplumu olma nitelikleridir.

TUTUKLAMALAR ALGIMIZI KÖTÜ ETKİLİYOR

Son dönemde giderek artan sayıda akademisyen, siyasetçi, medya yöneticisi ve yazarının soruşturmaya uğraması ve tutuklu yargılanmasının yanı sıra uluslararası internet sitelerinin yasaklanması, özgürlükler toplumu olma özelliğimizden geriye gidiş algısı yaratmaktadır. Söz konusu uygulamaların yanı sıra adaletin herkes için eşit ve tarafsız tecelli etmediği şüphesini doğurabilecek yaklaşımların, çağdaş bir demokrasinin ayrılmaz bir ilkesi olan, “adalete güven” unsurunu zedelediği aşikârdır. Demokratik kazanımlarımızda, ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere tüm özgürlük alanlarında ve hukuk devletinin üstünlüğünde geriye gitmememiz gerekir.

ÖZGÜRLÜKLER KORUNMALI

Teröre karşı haklı mücadelemizi sürdürürken ve halkın güvenliği konusunda tedbirler alırken düşünce, basın ve ifade özgürlüğünü, siyaset yapma özgürlüğünü korumalıyız.

DEVLET VE YARGI ÖZENLİ DAVRANMALI

Cumhuriyet değerlerimiz, uluslararası rekabette yükselen yaratıcı bir toplum olmak, girişimcilik ve yatırım ortamı gibi temel milli menfaat alanlarımızda, “demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları” belirleyici etkenlerdir. Temel hak ve özgürlükleri doğrudan ya da dolaylı olarak kısıtlayan tüm güvenlik ve soruşturma tedbirleri, dünyada Türkiye karşıtı çevreleri güçlendirmekte; ve terör ile mücadelemizi zayıflatmaktadır. Tarihimizde edindiğimiz en önemli kazanımlarımız olan demokrasimiz ve insan haklarını korumak ve yüceltmek için devletimiz ve yargı erkimizin özenli yaklaşımına daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz.

Güvenlik ve özgürlük birbirleriyle çelişen değil birbirini tamamlayan önceliklerdir. Bu bilinç ile hareket edilmesi demokrasi değerlerimiz, milli menfaatlerimiz ve küresel rekabetteki gücümüz açısından kilit öneme sahiptir."