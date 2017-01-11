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TÜSİAD'da yeni yönetim belli oluyor

Seçimli genel kurulda Erol Bilecik’in TÜSİAD yönetim kurulu başkanlığı görevini devralması bekleniyor..

Ajanslar | 11.01.2017 - 16:00
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tüsiad

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) 47. Olağan Genel Kurulu, yarın saat 09:30'da, toplanacak.

BAŞKAN SYMES İLE TUNCAY ÖZİLHAN AÇILIŞ KONUŞMASI YAPACAK

Toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes tarafından gerçekleştirilecek.

EROL BİLECİK'İN YENİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLMASI BEKLENİYOR

Yönetim Kurulu üyelerinden Index Grubun kurucusu Erol Bilecik’in yarınki genel kurulda TÜSİAD yönetim kurulu başkanlığı görevini devralması bekleniyor.

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