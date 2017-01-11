TÜSİAD'da yeni yönetim belli oluyor

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) 47. Olağan Genel Kurulu, yarın saat 09:30'da, toplanacak.
BAŞKAN SYMES İLE TUNCAY ÖZİLHAN AÇILIŞ KONUŞMASI YAPACAK
Toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes tarafından gerçekleştirilecek.
EROL BİLECİK'İN YENİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLMASI BEKLENİYOR
Yönetim Kurulu üyelerinden Index Grubun kurucusu Erol Bilecik’in yarınki genel kurulda TÜSİAD yönetim kurulu başkanlığı görevini devralması bekleniyor.