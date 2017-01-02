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TÜSİAD'dan Reina saldırısı açıklaması

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Ortaköy’de eğlence mekanına yapılan terör eylemine ilişkin açıklama yapıldı.

İHA | 02.01.2017 - 09:24
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TÜSİAD'dan Reina saldırısı açıklaması

39 insanın hayatını kaybettiği saldırının ardından terörü kınayan TÜSİAD yaptığı açıklamada, “Suçluların, onları bu suçu işlemeye teşvik edenlerin, katliamda payı olan tüm kişi, örgüt ve çevrelerin ortaya çıkarılmasını ve cezalarını çekmelerini yetkililerimizden ısrarla ve tüm gücümüzle talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'dan Reina saldırısı açıklaması

MODERN KENT YAŞAMINA SALDIRI

TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, “Tüm dünyada milyonlarca insanın 2017’ye dair iyi dileklerini paylaştığı dakikalarda Ortaköy’de bir eğlence mekanına yapılan terör eylemi sonucunda masum insanların acımasızca öldürüldüğü bir katliamla yeni yıla başladık. Türkiye’nin iç barışına ve huzuruna, özgürlüklerine, modern kent yaşamına, küresel potansiyeline zarar vermek isteyenlerin insanlıktan nasipsiz eylemlerine karşı duyduğumuz acımızı, öfkemizi sözlere dökmekte zorlanıyoruz.

TÜSİAD'dan Reina saldırısı açıklaması

''TERÖRLE MÜCADELEYE YÜREĞİMİZLE DESTEK VERİYORUZ''

Bize düşen; teröristler karşısında sabrımızı, metanetimizi, aklımızı, toplumsal irademizi canlı tutmaktır. Ülkemiz ve toplumumuz bu saldırıları karşılayacak güce, terör eylemlerini yapanlardan hesap soracak beceriye sahiptir, olmalıdır. Bunun yanında, farklı düşünceler ve yaşam tarzları üzerinden toplumu ayrıştırıcı her türlü söylem ve eylemden kaçınılması, gerçek anlamda toplumsal huzur, birlik ve beraberlik ortamı için elzemdir. Türk özel sektörü olarak terörizmle mücadeleye tüm yüreğimizle destek verdiğimizi, ülkemizi etnik ayrım ya da yaşam tarzları üzerinden ve vahşet yoluyla sarsmak isteyenlerle mücadelenin arkasında olduğumuzu bir kez daha Türkiye kamuoyu ile paylaşırız” denidi.

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