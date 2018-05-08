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Tutankamon'un mezarında oda bulunamadı

Mısır firavunu Tutankhamun'un mezarında, gizli odalar bulunduğu iddiaları üzerine açılan mezarda, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 12:14..
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Tutankamon'un mezarında oda bulunamadı

Mısır firavunu Tutankhamun'un mezarında daha önce söylendiği gibi gizli bölmeler yok.

Açıklama Mısır Eski Eserler Bakanlığından geldi. İtalya'nın Torino Polytechnic Üniversitesi'nden araştırmacıların, mezardaki ayrintılı incelemesinin ardından bu sonuca ulaşıldı.

Tutankamon'un mezarında oda bulunamadı

GİZEMLİ MEZAR

Mısırlı yetkililer, 2015'te Tutankhamun'un mezarında gizli bölmeler bulunduğundan yüzde 90 emin olduklarını duyurmuştu. Bu tezi ilk ortaya atan İngiliz arkelog Nicholas Reeves'ti.

Hatta o gizli bölmelerde Tutankhamun'un annesi Kraliçe Nefertiti'nin mezarının olduğu iddia edilmişti. 3 bin 300 yıllık heykeli sayesinde Mısır'ın en çok tanınan kadınlarından olan Nefertiti'nin mezarı hala bulanabilmiş değil.

Tutankamon'un mezarında oda bulunamadı

GÜZELLİK ABİDESİ NEFERTİTİ

Güzellik abidesi olarak nitelenen Nefertiti büstü halen Berlin'deki bir müzede sergileniyor. Son araştırmayla birlikte Nefertiti'nin mezarının bulunacağı yönündeki umutlar boşa çıkmış oldu.

Nefertiti'nin, kocasının ölümünün ardından, oğlu Tutankhamun'un tahta çıkışına kadar geçen sürede Mısır'ı yönettiği tahmin ediliyor. Tutankhamun'ın mezarı Mısır'da Krallar Vadisi'nde yer alıyor.

Tutankamon'un mezarında oda bulunamadı

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