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Tutuklama kararı verilen şüpheli, adliyede intihar etti

Batman'da hakkında tutuklama kararı verilen zanlı, kelepçeli halde adliyenin 3'üncü katından atladı, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 16.01.2018 - 14:36..
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Batman'da, karıştığı adli bir suç nedeniyle emniyetteki sorgusunun ardından Batman Adliyesi'ne sevk edilen evli ve 1 çocuk babası Mikail Aydoğdu, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklama kararı verilen şüpheli, adliyede intihar etti

ELLERİNDE KELEPÇEYLE İNTİHAR ETTİ

Aydoğdu, elleri kelepçeli halde cezaevine götürülmek istendiği sırada, adliyenin 3'üncü katından atlayarak ağır yaralandı. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mikail Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece yaşamını yitirdi. Aydoğdu, merkeze bağlı Akça köyü yakınlarındaki mezarlıkta toprağa verildi.

Tutuklama kararı verilen şüpheli, adliyede intihar ettiMikail Aydoğdu'nun yakınları

"İHMAL VAR"

Mikail Aydoğdu'nun yakını Ercan Aydoğdu, olayda ihmal olduğunu iddia ederek, "Bu ihmalkârlığın peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Davacıyız. Kelepçeli olduğu halde nasıl 3'üncü kattan atlıyor? Bunda ihmalkârlık var, davacıyız." dedi.

Tutuklama kararı verilen şüpheli, adliyede intihar ettiMikail Aydoğdu

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