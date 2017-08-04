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Adana'da cinsel istismar şüphelisi kendini bıçakladı

11 yaşındaki küçük kıza cinsel istismarda bulunup, yakalanacağını anlayınca kendini bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

04.08.2017 - 12:44
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Adana'da 30 Temmuz'da yaşanan olayda iddiaya göre, Demiral A., evinin önünde oynayan H.T. 'yi otomobiline alıp portakal bahçesine götürdü. Küçük kıza cinsel istismarda bulunan zanlı daha sonra çocuğu aldığı yere bırakarak mahalleden ayrıldı.

Adana'da cinsel istismar şüphelisi kendini bıçakladı

KENDİNİ KARNINDAN BIÇAKLADI

H.T.'nin durumu anlatması üzerine aile, polis giderek şikayetçi oldu. Polis, kimliği tespit edilen Demirel A.'yı aramaya başladı. 2 Ağustos'ta evine geldiği belirlenen şüphelinin adresine giden polis, sürgülü kapıyı açamayınca kırarak içeri girdi. Yakalanacağını anlayan Demiral A., iddiaya göre kendini karnından bıçakladı. Karşısında polisleri gören zanlı bu kez bıçağı boğazına dayadı. Ancak polis ekipleri, Demirel A.'nın elindeki bıçağı alarak, hastaneye götürdü.

Tedavisinin ardından sorgulanmak üzere, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli, burada susma hakkını kullandı.

Adana'da cinsel istismar şüphelisi kendini bıçakladı

"YANIMDA MIYDINIZ?"

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi'ne getirilen Demirel A., gazetecilerin soruları üzerine,"Benim yanımda mıydınız?" diye tepki gösterdi. Demirel A, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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