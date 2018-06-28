taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.508
USD
4,5843
EURO
5,3114
ALTIN
184,58
PETR
77,5900

Tutuklanan Alman şarkıcı: Karayılan'la film çekiyorduk

Tutuklanan Alman vatandaşı şarkıcı Saide İnaç'ın terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan ve örgüt mensuplarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

DHA | 28.06.2018 - 16:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Tutuklanan Alman şarkıcı: Karayılan'la film çekiyorduk

Almanya vatandaşı olan ve Hozan Cane adını kullanan şarkıcı Saide İnaç, geçen hafta HDP'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerine yönelik çalışmalarına katılmak için Edirne'ye geldi.

EDİRNE'DE YAKALANDI

Kent merkezindeki çalışmaların ardından Enez ilçesine giden Saide İnaç, dönüş yolunda Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyadaki paylaşımlarında 'terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı.

Tutuklanan Alman şarkıcı: Karayılan'la film çekiyorduk

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan İnaç, geçen Salı günü sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tutuklanan Saide İnaç'ın sosyal medya hesaplarında ve cep telefonunda yapılan incelemede, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve teröristlerle Kandil'de çekilmiş fotoğrafları tespit edildi.

"FİLM ÇEKİYORDUK"

Savcılıkta ifade veren İnaç, fotoğrafların yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığını söylediği 'Şengal 74' filmindeki görüntüler olduğunu söyledi. Teröristbaşı Murat Karayılan ile fotoğrafının gerçek olduğunu itiraf eden Saide İnaç, diğerlerinin ise 'montaj' olduğunu iddia ederek, elinde silah olan fotoğrafları için "Film çekiyorduk." dedi.

Tutuklanan Alman şarkıcı: Karayılan'la film çekiyorduk

Tutuklanan Alman şarkıcı: Karayılan'la film çekiyorduk

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım

Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım

906
Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

136
Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı

Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı

508
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

91
Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

332
Bahçesinde öldürdüğü yılan dünyanın en zehirlisi çıktı

Bahçesinde öldürdüğü yılan dünyanın en zehirlisi çıktı

39
Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar

Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar

191
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM