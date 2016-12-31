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Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

Edirne F tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın ailesi ile yaptığı açık görüşte çekilen fotoğrafı, Twitter'da paylaşıldı.

DHA | 31.12.2016 - 01:28
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Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturma kapsamında 4 Kasım günü tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Aralık günü ailesi ile açık görüşte bir araya geldi.

AVUKATI PAYLAŞTI

Demirtaş'ı ziyaret eden annesi Şadiye ve Babası Tahir Demirtaş ile çekilmiş bir fotoğrafı, bugün avukatı Muharrem Erbey tarafından Twitter'da paylaşıldı. Fotoğrafın, Demirtaş'ın cezaevinden çektirdiği ilk fotoğraf olduğu belirtildi.

Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

Fotoğrafta anne ve babasının arasında görülen Demirtaş'ın objektife bakarak gülümsediği görülüyor.

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