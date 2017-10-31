taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.467
USD
3,7772
EURO
4,3935
ALTIN
154,95
PETR
60,3800

Tutuklu eski polis müdürü: Ben de FETÖ mağduruyum

Denizli'deki FETÖ davasında eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Ulutaş, kendisinin de FETÖ mağduru olduğunu söyledi.

31.10.2017 - 07:39
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Tutuklu eski polis müdürü: Ben de FETÖ mağduruyum

Örgütün Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ve 11'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı davada tutuklu eski Denizli İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Ulutaş, kendisinin de FETÖ mağduru olduğunu söyledi.

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün  başlayan 11'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve tutuklu yakınları katıldı.

Duruşmada, sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından iddianame okundu. Mahkemede ilk savunmasını Denizli İl Emniyet Müdür Yardımcısıyken Diyarbakır'a atanan ve daha sonra emekli edilen tutuklu İsmail Ulutaş yaptı.

"BEN DE FETÖ MAĞDURUYUM"

Kendisine 14 sayfalık yazılı savunma hazırlayan Ulutaş, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Meslek hayatım boyunca örgütle irtibat veya herhangi bir bağlantım olmadı. Darbe girişimini evimde televizyondan öğrendim. O sırada görevde olsaydım, darbecilere karşı koyar mücadele ederdim. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla demokrasi nöbetlerine katıldım. Ben de FETÖ mağduruyum. FETÖ/PDY'yi 15 Temmuz hain darbe girişimi ile öğrendim. Bize daha önce örgütle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Görev yaptığım dönemde hukuka uygun hareket ettim, yasal olmayan hiçbir şey yapmadım, hukukun üstünlüğü için çalıştım. 15 Temmuz darbe girişimine kadar bu örgütten haberdar olmayan, aldatılanlar olduğu gibi ben de o zaman bilgi sahibi oldum. Genel olarak hazırlanan bir iddianamedir, iddia edilenler iftiradır, kesin kanıt yoktur. Kimden emir almışım, ne zaman hangi faaliyette bulunmuşum belli değil" dedi.

"FETÖ'NÜN SİTELERİ OLDUĞUNU BİLSEYDİM BAKMAZDIM"

Ulutaş, FETÖ/PDY'nin internetteki haber portallarına girmesiyle ilgili suçlandığını da belirterek, "Örgüte ait haber portalları olduğunu bilseydim bunlara bakmazdım. Görev alanımla ilgili alınacak tedbirler için açık haber kaynaklarını takip maksadıyla sitelere baktım. Bunlara bakarak gelişmeler hakkında kentteki güvenlik önlemlerini alıyordum" dedi.

"BENİM ALEYHİMDE BİRİ BYLOCK YÜKLEMİŞ OLABİLİR"

Telefonuna ByLock indirmediğini ve kullanmadığını da savunmasında söyleyen Ulutaş, "Benim iradem dışında Bylock indirilmiş olabilir. Diyarbakır'da interneti ortak kullanıyorduk. İl Emniyet Müdür Yardımcısı olduğum için telefonumu şoförüme veya korumalarıma veriyordum, sık sık memurlar değişiyordu. Benim aleyhimde olan birisi böyle bir şey yapmış olabilir, ben bunları yapanların bulunmasını istiyorum" dedi.

ESKİ MÜDÜRDEN "TALTİF" SAVUNMASI

Duruşmada daha sonra tutuklu sanık olan Denizli eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Kocatürk de savunmasını yaptı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kocatürk, "Denizli'den Ağrı Emniyet Müdür Yardımcılığı'na atandıktan sonra emekli edildim. 25 yıllık görev süresi boyunca aldığım 98 maaş taltifi iddianamede yer almış. Benden daha az çalışan birisi daha fazla maaş taltifi alabilir. Bu görev yaptığım bölümle ilgilidir. Hakkında somut delil yoktur" dedi.

İlginizi Çekebilir
İşten çıkarıldığı fabrikayı pompalı tüfekle bastı
Bursa'da çalıştığı otomotiv yedek parçası üreten fabrikadan çıkarıldığını iddia eden Naci Boyraz, silahla fabrika önünde eylem yaptı.
Otomobil alt geçit inşaatına uçtu
Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin alt geçit inşaatına uçması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü.
8 yaşında çocuk tabancayla oynarken kendini vurdu
Çorlu'da babasının tabancasıyla oynayan çocuk kendini yaraladı.
Sokak ortasında dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'da, ellerinde bıçak ve sopalarla 3 kişinin kavga ettiği dehşet verici anlar güvenlik kamerasına yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FOX TV'nin sahip çıktığı Ercan Gün'den 2 ayrı bylock çıktı

FOX TV'nin sahip çıktığı Ercan Gün'den 2 ayrı bylock çıktı

47
Amerikalı bakanlardan sınırsız savaş yetkisi talebi

Amerikalı bakanlardan sınırsız savaş yetkisi talebi

59
Trump: Bingazi saldırısının zanlısını yakaladık

Trump: Bingazi saldırısının zanlısını yakaladık

17
CHP'li vekil canlı yayında yanlış bilgi kurbanı oldu

CHP'li vekil canlı yayında yanlış bilgi kurbanı oldu

34
ASELSAN'dan 59 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'dan 59 milyon dolarlık sözleşme

21
Almanya'da haftanın golü Kerem Demirbay'dan

Almanya'da haftanın golü Kerem Demirbay'dan

9
Keşanlı Fikriye nine şiir kitabı çıkardı

Keşanlı Fikriye nine şiir kitabı çıkardı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM