Tutuklu Filistinliler açlık grevine başladı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı İsa Karaka, yaptığı açıklamada, "İsrail hapishanelerinde bulunan yaklaşık iki bin Filistinli mahkum, tutukluluk koşullarının iyileştirilmesi için açlık grevine başladı." dedi.

GREV EŞ ZAMANLI BAŞLADI

Filistinli tutukluların Filistinli Esirler Günü ile eş zamanlı olarak açlık grevi başlattığını söyleyen Karaka, açlık grevini İsrail’in "zalimane ve vahşi" uygulamalarına karşı bir intifada olarak nitelendirdi.

Fetih Hareketi tarafından yapılan açıklamada, Fetih Merkez Kurulu üyesi Mervan el-Bergusi liderliğinde, İsrail'deki hapishanelerde bulunan Filistinli tutukluların insani durumlarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi başlattığı belirtildi.

13 MADDELİK TALEP

İsrail'in, Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün Filistinli tutukluların durumunu kontrol etmek amacıyla aylık ziyaretlerin yeniden başlatmasına izin vermesi istenilen açıklamada, tutuklu ailelerinin 45 dakikalık ziyaret süresinin bir buçuk saate çıkarılması ve ziyaretlerin bir daha yasaklanmamasına vurgu yapıldı.

Açıklamada, tutukluların başlattığı açlık grevinin sona ermesi için Fetih Hareketinin 13 maddelik talebi olduğu ifade edildi.

7 BİN FİLİSTİNLİ TUTUKLU

Filistin Esirler Cemiyeti'nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırlığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. Filistin'de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yıl "Filistin Esirler Günü" olarak kutlanıyor.