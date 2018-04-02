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Tutuklu Katalonya lideri Puigdemont ilk kez konuştu

Almanya'da gözaltında tutulan eski Katalonya lideri Carles Puigdemont, destekçilerine mücadeleyi sürdürme çağrısı yaptı. Dün Almanya'da yüzlerce kişi de Puigdemont'un serbest bırakılmasını talep etti.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 10:26..
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Katalonya bölgesinin bağımsızlık referandumu adımı nedeniyle hakkındaki Avrupa çapındaki yakalama kararı sonrası Finlandiya'dan Belçika'ya dönerken Almanya'da gözaltına alınan ve İspanya'ya iadesine direnen Puigdemont tutukluluk sürecinde ilk kez konuştu.

Kendisini cezaevinde ziyaret eden sol kanattaki Die Linke partisinden milletvekili Diether Dehm'e sesli mesaj kaydeden Puigdemont, İspanya'nın giderek otoriter bir tutum izlediğini belirterek destekçilerine bağımsızlık mücadelesini sürdürmeleri çağrısı yaptı.

Tutuklu Katalonya lideri Puigdemont ilk kez konuştu

"ULUSLARARASI HAKLARIMIZI SAVUNMALIYIZ"

Puigdemont "Mesaj olarak, devam etmemiz gerektiğini söylüyorum. Yürüdüğümüz yolda ilerlemeliyiz. Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı haklarımızı savunmalıyız. Kendi geleceğimizde tamamen karar verme hakkımız var. Gittikçe otoriterleşen ve haklarımızı azaltan bir devlet (İspanya) karşısında gardımızı indiremeyiz. İşleri geçmiş yıllarda dünyaya gösterdiğimiz gibi, şiddet olmadan ve medeni bir şekilde yapmayı sürdürelim. Katalanlar böyle yapar." dedi.

YÜZLERCE KİŞİ PROTESTO ETTİ

​Puigdemont İspanya'da isyan ve isyana teşvik suçlarından aranıyor ve suçlu bulunursa 30 yıla kadar hapis cezası alabilir. Alman yargı makamlarının Puigdemont'u iade talebine yanıt vermek için 2 ayı bulunuyor.

Tutuklu Katalonya lideri Puigdemont ilk kez konuştu

Puigdemont'un tutukluluk süreci devam ederken başkent Berlin'deki Brandenburg Kapısı önünde toplanan 300'den fazla gösterici Puigdemont'un serbest bırakılması talebiyle Adalet Bakanlığına yürüdü.

Yağmur altında yürüyen ve 'İspanya bir demokrasi değil' sloganları atan eylemciler Puigdemont'un yanı sıra diğer Katalan siyasi tutukluların serbest bırakılmasını da istedi.

 

 


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