1 Tutuklu trans kadının göğüs büyütme masrafı devletten Cezaevindeki trans kadının göğüs büyütme ameliyat masrafını kişinin beden ve ruh sağlığı açısından gereklilik olduğu için bakanlık karşılayacak.

2 Attığı frikik golünü bira içerek kutladı İsveç Ligi'nde Hammarby forması giyen Kenndy Bakırcıoğlu, Göteborg'a attığı frikik golünü, tribünden atılan birayı içerek kutladı.

3 Manisa'da otobüs şoföründen genç kıza taciz Akhisar ilçesinde bir otobüs şoförünün, otobüse binen genç kızı taciz edip, "Gel bir kere öpeyim seni" dediği anlar, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

4 Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

5 Türkiye, ilk kez Rusya'dan ruble ile buğday alacak Doları silah olarak kullanan ABD'ye karşı harekete geçen Rusya ve Türkiye, kendi paralarıyla ticaret yapmak için ilk önemli adımı atıyor.

6 Tüm korkulu rüyaların sonunda: Beklenen Sevgili Türk edebiyatının ustalarından Selim İleri’den duymak, hissetmek isteyenler için enfes bir beste!