Tutuklu trans kadının göğüs büyütme masrafı devletten

Gebze Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan trans kadın, cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından göğüs büyütme ameliyatı için de izin almayı başardı.
MASRAF DEVLETTEN
17 yıldır tutuklu olan ve ismi açıklanmayan trans kadının göğüs büyütme ameliyatının masrafları, Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacak.
Trans kadın, göğüs büyütme ameliyatı için Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan rapor aldı.
"RUH SAĞLIĞI AÇISINDAN GEREKLİLİK..."
Raporda, ameliyatın "estetik amaçlı olmayıp, kişinin beden ve ruh sağlığı açısından bir gereklilik olduğu" ifade edildi.