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Tuvalet sırası kavgası: 1’i ağır 2 yaralı

Konya’da, alkollü bir eğlence mekanında tuvalette sıra bekleme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı

DHA | 12.01.2017 - 10:31
  1. Haberler
  2. İç Haber

kavga

Olay, Konya merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi’nde bir eğlence mekanında meydana geldi.

SIRA KAVGASI ÇIKTI

Alkollü iki grup arasında tuvalette sıra bekleme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Yasin S. (33) karın boşluğundan, Hacı Arif K. (41) ise sol bacağından bıçaklanarak yaralandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yasin S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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