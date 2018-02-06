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Tuvalet ücretini isteyen engelliye silahlı saldırı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, tuvalet parasını ödemek istemeyip engelli görevliye silahla kurşun yağdıran saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.

İHA | 06.02.2018 - 10:40..
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Maltepe'de, iddialara göre öğlen saatlerinde çarşı içerisindeki tuvalete giren iki kişi ücret ödemeden ayrılmak istedi. Duruma tepki gösteren yüzde 70 engelli görevli Şeref Zengin (42), şahıslardan ücretlerini ödemelerini istedi.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Ücretlerini ödemeyen şahıslarla görevli arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki esnafın da müdahale ettiği kavga sonucunda, ücretlerini ödemeyen 2 şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Bir süre sonra bu kez silahlı şekilde olay yerine gelen şahıslar etrafa kurşun yağdırdı. İki şahsın açtığı ateş sonucunda yüzde 70 engelli tuval görevlisi Şeref Zengin ile çevredeki esnaf Ali Ekşi yaralandı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Yaralılar, çevre esnafın ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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