Tuvalet ücretini isteyen engelliye silahlı saldırı

CHP'li Erdal Aksünger: Değişim isteği bende de var

1 Kocaeli’de terör propagandası operasyonu Kocaeli’de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 7’si tutuklandı.

2 Ümit Özat yine olaylara karıştı Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Şenol Güneş'le tartıştıktan sonra Fenerbahçe maçında da olaylara karıştı.

3 Marsilya'da silahlı çatışma Marsilya'da bir binadan yükselen silah sesleri, paniğe neden oldu. Fransız özel kuvvetleri harekete geçerek bölgeye intikal etti. Binada operasyon gerçekleştiriliyor.

4 Anthony Burgess’ın en ünlü romanı: Otomatik Portakal İngiliz ünlü yazar Burgess’ın kült eseri ‘Otomatik Portakal’ geceleri sokaklarda dehşet saçan dört arkadaşın nefis öyküsüyle tüm zamanların en çok okunan eserlerinden oldu.

5 Kuru ciltler için bakım ipuçları Kış günlerinde cildin kurumasının ve yıpranmasının önüne geçmek imkânsız değil.

6 Erin Bow’un 'Gölgesiz Kız' kitabı raflarda Kanadalı kadın yazar Erin Bow’un 'Gölgesiz Kız' adlı romanı, Artemis Yayınları tarafından yayımlandı.