Tuvalete atılan uyuşturucu kanalizasyondan çıktı

Polis ekipleri yaklaşık 1 hafta izledikleri adrese dün gece sabaha karşı operasyon düzenledi. Beyoğlu, Çukur Mahallesinde bulunan 6 katlı bir binaya giren güven timlerine itfaiye ekiplerinin de eşlik ettiği görüldü.

Binanın kapısını kıran polis ekipleri içeriye girerek tüm katlarda tek tek arama yaptı. Polis ekipleri çatıda da arama yaptı.

TAŞ KOKAİNİ TUVALETE ATTI

Operasyon sırasında polisin geldiğini gören şüpheli, satışa hazır olan 'taş kokaini' tuvalete attı.

Polis ekipleri şüphelinin tuvalete attığı uyuşturucu maddesini bulmak için sokakta bulunan rögar kapağını açtı.

UYUŞTURUCUYU ÇIKARDILAR

Kanalizasyon kapağını açan güven timleri binadan tuvalete su dökerek uyuşturucunun kanalizasyona düşmesini sağladı.

Polis ekibi kanalizasyona inerek uyuşturucu maddeyi tek tek topladı.

Operasyonda satışa hazır çok sayıda taş kokain adı verilen uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Operasyon kapsamında binada bulunan bir kişi gözaltına alındı.