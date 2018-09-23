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Tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir parktaki tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış erkek cesedi bulundu.

İHA | 23.09.2018 - 16:44..
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Kalkan Mahallesi Kışla mevkiindeki bir parkta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktaki tuvaletin çatısında hareketsiz bir şahsın yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarmaya haber verdi.

CESET KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, üzerinden Onur Torunoğlu isimli kimlik çıkan şahsın öldüğünü belirledi. Elleri ve yüzünde aşırı derecede yanıklar olduğu gözlenen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

İNCELEME SÜRÜYOR

Kumluca ilçesinde yaşayan Onur Torunoğlu’nun eşi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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