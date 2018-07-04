Tuvaletini yapmak isterken yamaçtan yuvarlandı

Turgutlu ilçesinin Selvilitepe Mahallesi Cephanelik Yolu mevkisinde, dün saat 23.00 sıralarında, birlikte alkol aldığı iddia edilen 4 arkadaştan Yunus Akyol (25), tuvaletini yapmak için gittiği yol kenarında dengesini kaybedip, yaklaşık 200 metrelik yamaçtan yuvarlandı.
KURTARMA ÇALIŞMASI 1 SAAT SÜRDÜ
Akyol'un arkadaşları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Akyol'u düştüğü yerden sedyeye alarak çıkardı.
Yunus Akyol, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Akyol'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.