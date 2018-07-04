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Tuvaletini yapmak isterken yamaçtan yuvarlandı

Manisa'da, alkollü olduğu iddia edilen Yunus Akyol, tuvaletini yapmak isterken yaklaşık 200 metrelik yamaçtan yuvarlanarak yaralandı. Akyol, 1 saatlik çalışma ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

DHA | 04.07.2018 - 08:13..
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Turgutlu ilçesinin Selvilitepe Mahallesi Cephanelik Yolu mevkisinde, dün saat 23.00 sıralarında, birlikte alkol aldığı iddia edilen 4 arkadaştan Yunus Akyol (25), tuvaletini yapmak için gittiği yol kenarında dengesini kaybedip, yaklaşık 200 metrelik yamaçtan yuvarlandı.

Tuvaletini yapmak isterken yamaçtan yuvarlandı

KURTARMA ÇALIŞMASI 1 SAAT SÜRDÜ

Akyol'un arkadaşları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Akyol'u düştüğü yerden sedyeye alarak çıkardı.

Tuvaletini yapmak isterken yamaçtan yuvarlandı

Yunus Akyol, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Akyol'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tuvaletini yapmak isterken yamaçtan yuvarlandı

Tuvaletini yapmak isterken yamaçtan yuvarlandı



Tuvaletini yapmak isterken yamaçtan yuvarlandı

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