Tuvaletini yapmak isterken yamaçtan yuvarlandı

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İşe yaramayan Adil Seçim Sistemi binlerce liraya mal oldu

Adil Seçim Sistemi'nin bilişimden sorumlu üyesi olan CHP Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, kendilerini rezil eden sisteme 80 bin lira ödediklerini gösteren faturaları paylaştı.