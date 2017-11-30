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Tuvalette doğum yaptı, sifonu çekip bebeği öldürdü

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde doğum yapan A. A., klozete düşen bebeğinin üzerine sifon çekerek ölümüne neden oldu.

DHA | 30.11.2017 - 11:58..
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Zonguldak'ın Çaycuma Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, karın ağrısı şikayeti bulunan 8 aylık hamile Aygül A., annesi Sibel A. ile birlikte hastaneye gitti.

BEBEĞİ KLOZETE DÜŞÜRDÜ

Acil serviste muayene sırası beklerken ağrıları artan Aygül A., tuvalete girdi. Aygül A., tuvalette doğum yaptıktan sonra bebeği klozete düşürdü, ardından sifonu çekti.

Olay, Aygül A.'nın uzun süre dışarı çıkmaması üzerine sağlık personelinin tuvalete girmesiyle ortaya çıktı.

Yapılan kontrolde erkek bebeğin öldüğü belirlendi. Aygül A., hastanedeki ilk müdahale ardından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

ANNE-KIZ TUTUKLANDI

Polis gözetiminde tedavisi tamamlanan Aygül A., taburcu edildikten sonra annesi Sibel A. ile birlikte Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Anne ve kızı, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tuvalette doğum yaptı, sifonu çekip bebeği öldürdü

Tuvalette doğum yaptı, sifonu çekip bebeği öldürdü

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