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Tuvana Türkay'dan Alper Potuk'a bir şans daha

FB'li futbolcu Alper Potuk’un kendisini aldatmasıyla yollarını ayıran Tuvana Türkay, sevgilisini affetti. İkili barışmayı kebapçıda kutladı.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 16:11..
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Tuvana Türkay, Fenerbahçeli Alper Potuk’u, evinde bir erkek ve iki kızla parti yaparken yakaladığı için terk ettiği yazılmıştı. Nisan ayından beri ayrı kalan ikili, aşklarına bir şans verdikleri öğrenildi. İddialara göre güzel oyuncu, milli futbolcuyu affetti.

KEBAPÇIDA BARIŞTILAR

Türkay ve Potuk, geçtiğimiz hafta Ataşehir’de bir kebapçıda baş başa romantik akşam yemeği yedi. Gece saat 02.00’ye kadar süren yemekte ünlü futbolcu, sevgilisinin gönlünü alarak, kendisini affettirdi.

SOSYAL MEDYA YASAKLANDI

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sevgilisi Alper Potuk’la çıktıkları barış yemeğinde Potuk’a, sosyal medya yasağı koyduğu iddia edildi.

Tuvana Türkay'dan Alper Potuk'a bir şans daha

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