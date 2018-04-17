Tuvana Türkay’ın Alper Potuk’u terk etme nedeni

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay’ın, sevgilisi Fenerbahçeli Alper Potuk’u, evinde bir erkek ve iki kızla parti yaparken yakaladığı için terk ettiği ortaya çıktı.

TELEFONLARI AÇMADI

iddiaya göre, Alper Potuk, Anadolu Yakası'ndaki müstakil evinde bir erkek arkadaşıyla birlikte parti düzenledi. Tuvana Türkay, sevgilisine telefonla ulaşamayınca eve gitti.

KAPIYI AÇAN OLMAYINCA BAHÇEDEN GİRDİ

Türkay, kapıyı çaldı ama açılmadı. Bunun üzerine oyuncu bahçeden dolaşıp eve girince sevgilisini eğlence sırasında yakaladı. Alper durumu açıklamaya çalışsa da, daha önce de benzer bir olay yaşayan Türkay, ilişkiyi orada bitirdi.