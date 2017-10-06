TÜYAP 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı yaklaşıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde 4-12 Kasım 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenecek Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kapılarını otuz altıncı kez açmaya hazırlanıyor.

Kore’nin onur konuğu ülke olduğu, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, dokuz gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleriyle birlikte 300 etkinlik gerçekleştirilecek.

AFİŞİ SÜSLEYEN ZEYTİN AĞACI VE İYİ Kİ VARSIN EDEBİYAT

Zeytin ağacı ölümsüzdür denir. Köklerinin ve gövdesinin yaşı sonsuzdur. Zaman zaman yorgun dalları budanır. Ölümsüz bedeni yeni filizlere hayat verir. Edebiyatın derinlerdeki kökleri, yeni şiirlerin, romanların, hikayelerin, yeni umutların öz suyu kaynağıdır. Fuar, bu seneki teması “İyi ki Varsın Edebiyat” ile edebiyatın yaşamımızdaki önemini bir kez daha hatırlayarak kitapların gücünü keşfetmek üzere özenli bir etkinlik programı ve on binlerce kitap çeşidi ile okurları için hazırlanıyor.

ONUR YAZARI AYLA KUTLU

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı onur yazarı Ayla Kutlu, fuar süresince çeşitli panel ve söyleşilerle okurlarıyla buluşacak. Fuarda ayrıca Ayla Kutlu için hazırlanan armağan kitap ve “İnsanlığın Öbür Yarısının Yazarı AYLA KUTLU” başlıklı seçme metin ve fotoğraflardan oluşan bir de sergi yer alacak.

KORE: İPEK YOLUNUN İKİ UCU

Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu olan Kore “İpek Yolu’nun iki Ucu: Türkiye ve Kore” temasıyla bu sene 60. yılını kutladığımız iki ülke ilişkilerine referans vererek 252 metrekarelik standında ülke yayıncılığını ve kültürünü tanıtacak. Kitapları Korece’den Türkçe’ye çevrilmiş ve çevrilmek üzere olan yazarlar İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşacak.

Etkinlikler kapsamında Gri Kardan Adam’ın yazarı Ch’oe Yun ve Kim Ae-ran, Martı Yayınları’ndan çıkan Başka Topraklarda Rüzgar Sert Eser’in yazarı Son Hong-gyu, Lee Seong-Bok, Chun Yang Hee ve Doğan Egmont Yayınları’ndan çıkan Gümüş Somon’un Büyük Yolculuğu’nun yazarı Ahn Do-hyun etkinliklerde; Erciyes Üniversitesi tarafından şiirleri Türkçe’ye çevrilen şairler Chun Yang-hee ve Lee Seong ise şiir dinletisinde Türkiye’den okurlarla buluşacak.

ÖZEL SERGİLER DE YER ALACAK

Bir kitap şeklinde tasarlanan Kore logosu aynı zamanda Kore’nin geleneksel beş rengini içeriyor. Kore’nin 1 nolu holde bulunan ulusal standında ise hem yayıncılığı hem kültürünü tanıtıcı özel sergiler yer alacak. Bu kapsamda İllüstrasyon Sergisi, Çeviri Edebiyat Eserleri Sergisi, Kore Kültürü’ne Giriş Sergisi, e-kitap Sergisi, Manhwa (manga) ve Webtoons Sergisi Kore sunumunu renklendirmeyi ve genel kültürü üzerine fikir vermeyi amaçlıyor.

4 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek fuar resmi açılış töreni sonrasında 1 nolu holdeki Kore ulusal standının açılışı, geleneksel Kore dansı performansı ile başlayacak ardından etkinliklerle devam edecek.

ULUSLARARASI KONUKLAR TÜYAP’TA

İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl yurt dışından 18 uluslararası yazar ve konuğu ağırlıyor olacak. Bu kapsamda; İstanbul tarihi üzerine yaptığı eseriyle Türkiye’deki okurlarıyla buluşan Bettany Hughes (İngiltere), Fidel Castro’nun son günlerine kadar yanında olan yazar Fabián Escalante Font ve gazeteci-yazar eşi Teresita Candia Ferreyra (Küba), Kolombiya’nın önemli yazarlarından Carlos Granes, çocuk kitapları yazarı Margriet Ruurs (Hollanda), Dmitry Glukhovsky (Rusya) konuk yazarlar arasında.

Paneller kapsamında ise Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Yayınlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı Kristenn Einarsson (Norveç), Deutsche Welle’nin şef editörü Ines Pohl (Almanya), yazarlar Monika Rinck (Almanya) ve Matthias Göritz (Almanya) 4 ve 5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek etkinliklere konuşmacı olarak katılacaklar.

Polisiye edebiyatın önemli ismi İrlandalı yazar Glenn Meade 11 Kasım Cumartesi günü Kırmızı Kedi Yayınevi’nin davetlisi olarak hem okurlarıyla söyleşmek hem de imza gününe katılmak üzere TÜYAP’ta olacak.

Kitap fuarı, İstanbul Tiyatro Festivali daveti üzerine Antik Yunan tragedyalarının yaşayan efsanesi olarak bilinen ve kurucusu olduğu Attis tiyatrosunun deneyimlerini paylaşmak üzere Theodoros Terzopoulos’u bir panel ve imza gününde konuk etmeye hazırlanıyor. 12 Kasım Pazar günü Habitus Kitap, İKSV ve TÜYAP tarafından düzenlenecek olan panel Kerem Karaboğa’nın moderatörlüğünde gerçekleşecek.

PISA PANELİ VE EĞİTİM YAYINCILIĞININ ÖNEMİ

İstanbul Kitap Fuarı, Türkiye Yayıncılar Birliği ve TÜYAP tarafından eğitim yayıncılığının önemine dikkat çekmek üzere alanında uzman konuşmacıların katılımıyla PISA 2015 sonuçlarını ülke karşılaştırmalarıyla değerlendirmek üzere 5 Kasım Pazar günü bir panel düzenliyor. Türkiye’den Eğitim Reformu Girişimi’nden Batuhan Aydagül’ün moderatörlüğünde düzenlenecek panelde Singapur’dan Lee Fei Chen, Finlandiya’dan Teuvo Sankila ve Estonya’dan Antti Rammo ülke deneyimlerini paylaşacaklar.

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenecek bir başka etkinlik ise yakın zamanda Göteborg’ta Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Yayınlama Özgürlüğü Komitesi tarafından takdim edilen Prix Voltaire ödülü üzerine olacak. Metis Yayınları’ndan Müge Sökmen’in yöneteceği, IPA Yayınlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı Kristenn Einarsson, Turhan Günay ve Evrensel Yayınları adına Cavit Nacitarhan’ın konuşmacı olarak katılacağı panelde Voltaire Ödülü'nün amacı ve bu yılki bağlamı, Türkiye ve dünya ölçeğinde yayınlama özgürlüğü sorunları tartışılacak.

KOLOMBİYA EDEBİYATI İLK KEZ TÜYAP’TA

Bu sene ilk kez kitap fuarına katılacak olan Kolombiya 4-7 Kasım 2017 tarihleri arasında açık olacak Uluslararası Salon’da yer alacak. Etkinlikler kapsamında Kolombiya ve dünya edebiyatının en önemli yazarlarından Gabriel Garcia Marquez’in yaşamı ve edebiyatının konu edildiği “Gabo: Gerçeğin Büyüsü” film gösterimi yapılacak. 4 Kasım Cumartesi günü gösterilecek filmin ardından Kolombiyalı yazar Carlos Granés ve Kolombiya Büyükelçisi yazar Juan Alfredo Pinto Saavedra izleyicilerin sorularını yanıtlayacaklar.

ULUSLARARASI SALON VE PROFESYONEL BULUŞMALAR

Yayıncılık sektöründe profesyonel işbirlikleri ve buluşmalar oluşturmak amacıyla 2010 yılında açılan Uluslararası Salon 4-7 Kasım 2017 tarihleri arasında fuarın 1. holünde ziyaret edilebilir. Bu sene uluslararası salona Kore Cumhuriyeti başta olmak üzere Almanya, Çin, Romanya, Kolombiya, Katar, Hindistan, Azerbaycan, Makedonya, İran İslam Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Gürcistan, Bulgaristan, Kazakistan, Lübnan, Macaristan ve Sırbistan katılıyor.

Fuarın ilk dört günü açık olacak uluslararası salon kapsamında Almanya tarafından 6 Kasım Pazartesi günü “Alman Modeline Göre: Güçlü ve Çok Yönlü Bir Piyasa için Temel olarak Kitap Fiyatının Sabitlenmesi” başlıklı bir panel düzenlenecek, aynı gün Kore ve Türkiye yayıncılar buluşması gerçekleşirken ardından her iki ülke yayıncılarının katılımıyla Edebiyat, Çeviri, Telif Alışverişi, Çocuk ve Gençlik Yayıncılığı ve Karikatür Yayıncılığı üzerine yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.

İKİ FUAR BİR ARADA

İstanbul Kitap Fuarı her yıl olduğu gibi bu sene de TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen ve teması “ÜTOPYA” olarak belirlenen ARTİST 2017 / 27. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek.

12 KASIM'A KADAR AÇIK OLACAK

İstanbul Kitap Fuarı hafta sonu 10.00-20.00, hafta içi ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Fuar, 12 Kasım Pazar günü saat 19.00’da kapanacak.