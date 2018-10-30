TÜYAP 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na sayılı günler kaldı

Yurt içi ve yurt dışından 800 üzerinde yayınevi ve Sivil Toplum Kuruluşu’nun katılımı beklenen fuar, dokuz gün sürecek. Söyleşiden şiir dinletisine, çocuk kültür etkinliklerinden imza günlerine okurla buluşacak olan fuarın etkinlik planı çok geniş…

(Selim İleri)

ANA TEMA: HAYATI EDEBİYATLA KUŞATMAK

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, edebiyatın ve kitapların hayatımızdaki yerini “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” ana teması ile aktarıyor.

Birçok değerli isme ev sahipliği edecek olan fuarın Onur Yazarı ise, Selim İleri oluyor.

(Atatürk)

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ VE ATATÜRK HAFTASI

Açılış gününün 10 Kasım olması sebebiyle Atatürk, fuarda özel etkinliklerle anılacak. “Mustafa Kemal’e Yakından Bakmak” adlı Yapı Kredi Yayınları tarafından düzenlenen söyleşide İpek Çalışlar ve Teyfur Erdoğdu yer alırken, “Atatürk Etkisi” adlı İnkılap Yayınları tarafından düzenlenen söyleşide ise, Sinan Meydan konuşacak…

Uçanbalık Yayınları tarafından düzenlenen, “Atatürk Olmak” söyleşisinde de, Aytül Akal’ın minik okurları ile buluşacak…

ÇOCUKLARA VE GENÇLERE ÖZEL ETKİNLİKLER

Özellikle çocukları ve gençleri odağına olan fuar, onlara özel dinleti, söyleşi ve atölyelere de ev sahipliği edecek.

ARTİST 2018 / 28. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleşecek bu fuarın girişi, öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz gerçekleşecek. Hafta içi 10.00 – 19.00, hafta sonu ise, 10.00 – 20.00 saatleri arasında ziyaretlere açık olacak olan fuar, 18 Kasım Pazar akşamı sona erecek…

Geniş çaplı etkinlik programına ise, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Damla Karakuş

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