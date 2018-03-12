Tuz alımını azaltırsanız kalp krizi riskiniz artar

Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın sunduğu ve büyük beğeniyle izlenen 'Doktor Geldi' programında bu hafta tuz tüketimi ve kalp krizi arasındaki ilişki konuşuldu.

Tuzu azaltırsanız kalp krizi riskiniz artar mı? İZLE



"KALP KRİZİ RİSKİNİZİ ARTIRIR"

Doç. Dr. Halit Yerebakan, yapılan araştırmalara değindi. Yerebakan, "Günde 2500 mg sodyumun altında tuz tüketiyor olmak hormonal denge bozukluğuna yol açıyor ve bu sonuç itibariyle kanınızda tansiyonunuzu dengeleyen, böbreğinizin idrar atımını dengeleyen renin aktivitesini artırır. Bu da kalp krizi riskinizi önemli derecede artırır." diye konuştu.