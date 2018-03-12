taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.411
USD
3,8457
EURO
4,7369
ALTIN
163,00
PETR
64,7600

Tuz alımını azaltırsanız kalp krizi riskiniz artar

TRT1 ekranlarının sevilen programlarından 'Doktor Geldi'de bu hafta tuz alımı ve kalp krizi riski arasındaki bağlantı anlatıldı.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 17:31..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Tuz alımını azaltırsanız kalp krizi riskiniz artar

Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın sunduğu ve büyük beğeniyle izlenen 'Doktor Geldi' programında bu hafta tuz tüketimi ve kalp krizi arasındaki ilişki konuşuldu.

Tuzu azaltırsanız kalp krizi riskiniz artar mı? İZLE 

"KALP KRİZİ RİSKİNİZİ ARTIRIR"

Doç. Dr. Halit Yerebakan, yapılan araştırmalara değindi. Yerebakan, "Günde 2500 mg sodyumun altında tuz tüketiyor olmak hormonal denge bozukluğuna yol açıyor ve bu sonuç itibariyle kanınızda tansiyonunuzu dengeleyen, böbreğinizin idrar atımını dengeleyen renin aktivitesini artırır. Bu da kalp krizi riskinizi önemli derecede artırır." diye konuştu.

Tuz alımını azaltırsanız kalp krizi riskiniz artar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çocuğunuza saldırganlık modeli olmayın
Çocukların sergilediği saldırgan davranışların sürekliliğinin dikkate alınması gerektiğini belirten uzmanlar, ailelere büyük sorumluluk düştüğünü vurguluyor.
Tuz alımını azaltırsanız kalp krizi riskiniz artar
TRT1 ekranlarının sevilen programlarından 'Doktor Geldi'de bu hafta tuz alımı ve kalp krizi riski arasındaki bağlantı anlatıldı.
Kafa travmalarının hepsi beyni derinden etkiliyor
Her kafa travmasının beyin sağlığı için bir tehlike olduğunu vurgulayan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, motosiklet kullanırken kask takılmasını, boks gibi aktivitelerden uzak durulmasını öneriyor.
Yaza ﬁt girmek için harika bir yazı dizisi
Diyetisyen Burcu Kıraç, yaz yaklaşırken kendimizi sormamız gereken soruları ve önerilerini açıklarken bir de detoks çayı tarifi verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

154
Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

272
Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

145
İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

104
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

86
Yunanistan Ege Denizi'nde tatbikat yapacak

Yunanistan Ege Denizi'nde tatbikat yapacak

154
İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM