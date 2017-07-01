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Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti oldu

Tuz Gölü, on binlerce kuş yavrusunun kuluçkadan çıkmasıyla adeta bir flamingo cenneti haline geldi.

01.07.2017 - 15:53
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  2. Seyahat

Aksaray'ın Eskil ilçesi, Tuz Gölü'nde kuluçkadan çıkan flamingo yavrularıyla şenlendi. Adeta flamingo cennetine dönüşen bölgede kuşlar görsel şölen sunuyor.

Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti oldu

Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay, Anadolu'da "allı turna" olarak da bilinen flamingolar için dünyadaki en önemli yaşam alanı ve kuluçka sahasının, tuzlu sulak alanlar olduğunu söyledi.

"FLAMİNGOLAR KULUÇKA SEÇİMİNDE ÇOK HASSAS DAVRANIYORLAR"

Flamingoların kuluçka alanı seçiminde çok hassas olduklarını belirten Alçay, "Akdeniz Havzası'nda birçok ülkede flamingo gözlemlenirken, flamingolar kuluçka alanı seçiminde çok hassas davranıyorlar. Ülkemizde ise her yıl on binlerce flamingo, Tuz Gölü'nün güneyinde bulunan Eskil ilçesine geliyor. Kuşlar göldeki su durumuna göre kuluçkaya yatıyor." diye konuştu.

FLAMİNGO CENNETİNE DÖNÜŞTÜ

Alçay, Tuz Gölü'nün flamingolar için cennet olduğunu vurgulayarak, "On binlercesi yavru olarak gözlerini dünyaya açan bu flamingo kolonisi, Tuz Gölü'nü artık bir flamingo cennetine çevirdi. Bazı yıllar göldeki flamingo sayısı 50 binin üzerine çıkmaktadır." görüşünü paylaştı.

Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti oldu

"TUZ GÖLÜ'NÜ SULARLA BESLEMELİYİZ"

Flamingoların geleceğinin Tuz Gölü'ne bağlı olduğunu dile getiren Alçay, "Göl ne kadar suyunu çeker ve göldeki su oranı düşerse bu, binlerce kuştan oluşan koloninin geleceğini tehdit edecektir. Bunun için Tuz Gölü'nü sularla beslemeliyiz. Gelin, bu cenneti hep birlikte görelim, izleyelim ve bunların korunması için de ne gerekiyorsa hep beraber yapalım."

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