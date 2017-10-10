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Tuz ruhu içerek intihara kalkıştı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bunalıma giren 33 yaşındaki C.K., tuz ruhu içerek intihara kalkıştı.

10.10.2017 - 06:12
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asd

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ekonomik sıkıntısından dolayı bir süredir bunalımda olan 33 yaşındaki C.K., evde bulunan tuz ruhunu içerek intihara kalkıştı.

DURUMU AĞIR

C.K.'nın tuz ruhu içtiğini fark eden annesi A.K., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, C.K.'yı Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. C.K.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tuz ruhu içerek intihara kalkıştı VİDEO

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